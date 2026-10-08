Кличко попередив про кризу з водопостачанням у Києві

Міський голова Києва Віталій Кличко. Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko20:56

Київ може зіткнутися із серйозною кризою з водопостачанням через російські удари по інфраструктурі столиці. Атаки вже призвели до перебоїв із водо- та електропостачанням. Напередодні зими міська влада також розглядає альтернативні варіанти переправи через Дніпро.

Про це мер Києва Віталій Кличка заявив в інтерв'ю Agence France-Presse, інформує Новини.LIVE.

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Що сказав Кличко про ситуацію в Києві

Мер Києва Віталій Кличко в інтерв’ю Agence France-Presse прокоментував російські удари по інфраструктурі столиці та мостах через Дніпро.

За його словами, міська влада розглядає альтернативні варіанти переправи через Дніпро. Зокрема, йдеться про встановлення понтонних мостів для забезпечення безперешкодного руху транспорту.

Кличко зазначив, що російські атаки вже призвели до перебоїв із водо- та електропостачанням у столиці. Він попередив, що ситуація з водопостачанням може значно ускладнитися, а в деяких районах уже почалися тимчасові відключення електрики.

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Мер Києва окремо наголосив на можливих масштабах проблем із водопостачанням:

"Криза з водопостачанням може набути дуже серйозних масштабів. У деяких районах уже розпочалися тимчасові відключення електрики".

Також Кличко розповів про ситуацію в столиці напередодні зими. Він наголосив, що Київ перейшов у "режим виживання" через наслідки російських атак.

"Щодня приходять нові повідомлення про зруйновані будівлі, поранених чи трагічно загиблих людей. Сьогодні йдеться про виживання", — зауважив міський голова столиці.

Новини.LIVE інформували, що 8 жовтня 2026 року російські війська атакували один із важливих для Києва енергетичних об’єктів. Енергетики вже працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання. До ліквідації наслідків залучили всі необхідні служби.

Новини.LIVE також писали, що 8 жовтня у Києві через зниження напруги в енергосистемі тимчасово зупиняли рух поїздів метро. Згодом на "синій" та "зеленій" лініях рух відновили зі збільшеними інтервалами. Усі підземні станції метро продовжували працювати як укриття.