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Главная Киев Когда откроют Южный мост в Киеве: ответ КГВА

Когда откроют Южный мост в Киеве: ответ КГВА

Ua ru
27 октября 2026 13:12
Эксклюзив
Южный мост в Киеве: КГВА пояснила, когда возобновят движение после атаки РФ Reuters
Нападение на один из мостов в Киеве. Фото иллюстративное: Reuters

В Киеве пока не могут назвать сроки восстановления движения по Южному мосту, который получил повреждения в результате российской атаки. Специалисты продолжают обследовать конструкции переправы, а решение о частичном или полном открытии примут только после подтверждения ее безопасности для транспорта и пассажиров.

Об этом спикер Киевской городской военной администрации Екатерина Поп сообщила в эфире программы "Ранок.LIVE", передает Новини.LIVE.

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Восстановление движения по Южному мосту

По словам спикера, сейчас специалисты оценивают масштабы повреждений моста после российского обстрела. Обследование может продлиться дольше, поскольку конструкции переправы уже неоднократно получали повреждения. Восстановление движения будет зависеть от их заключений, и в зависимости от результатов проверки транспортное сообщение могут открыть частично или полностью.

Параллельно специалисты Киевского метрополитена обследуют поврежденные конструкции зеленой ветки метро. Сроки восстановления ее работы также пока неизвестны.

Для уменьшения пробок в столице скорректировали маршруты наземного общественного транспорта и ввели ограничения для грузовых автомобилей.

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Грузовики, которые движутся с Бориспольской трассы, перенаправляют через улицы Старобориспольскую, Бориспольскую и Привокзальную в направлении Дарницкого моста.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что во время массированной российской атаки 27 октября в Киеве серьезно поврежден офис "ДТЭК Киевские электросети". Взрывная волна выбила в помещении все двери и окна.

Также Новини.LIVE писал, что из-за попадания в Южный мост после российской атаки на левом берегу Киева образовались пробки. Движение по мосту перекрыли, а поезда зеленой линии метро курсировали только между станциями "Сырец" и "Выдубичи".

Киев обстрелы ракетный удар Южный мост баллистические ракеты
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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