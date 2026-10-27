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Головна Київ Коли відкриють Південний міст у Києві: відповідь КМВА

Коли відкриють Південний міст у Києві: відповідь КМВА

Ua ru
27 жовтня 2026 13:12
Ексклюзив
Південний міст у Києві: КМВА пояснила, коли відновлять рух після атаки РФ Reuters
Атака на один із мостів у Києві. Фото ілюстративне: Reuters

У Києві наразі не можуть назвати терміни відновлення руху Південним мостом, який зазнав пошкоджень унаслідок російської атаки. Фахівці продовжують обстежувати конструкції переправи, а рішення про часткове або повне відкриття ухвалять лише після підтвердження її безпечності для транспорту та пасажирів.

Про це речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп повідомила в ефірі програми "Ранок.LIVE", передає Новини.LIVE.

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Відновлення руху Південним мостом

За словами речниці, наразі спеціалісти оцінюють масштаби пошкоджень мосту після російського обстрілу. Обстеження може тривати довше, оскільки конструкції переправи вже неодноразово зазнавали пошкоджень. Відновлення руху залежатиме від їхніх висновків, і залежно від результатів перевірки транспортне сполучення можуть відкрити частково або повністю.

Паралельно фахівці Київського метрополітену обстежують пошкоджені конструкції зеленої гілки метро. Терміни відновлення її роботи також поки невідомі.

Для зменшення заторів у столиці скоригували маршрути наземного громадського транспорту та запровадили обмеження для вантажних автомобілів.

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Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що під час масованої російської атаки 27 жовтня у Києві серйозно пошкоджено офіс "ДТЕК Київські електромережі". Вибухова хвиля вибила у приміщенні всі двері та вікна.

Також Новини.LIVE писав, що через влучання в Південний міст після російської атаки на лівому березі Києва утворилися затори. Рух мостом перекрили, а поїзди зеленої лінії метро курсували лише між станціями "Сирець" і "Видубичі".

Київ обстріли ракетний удар Південний міст балістичні ракети
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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