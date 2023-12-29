Что произошло с киевским метрополитеном — расследование проекта Наше Дело

Станция метро "Лыбидская". Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Закрытие шести станций киевского метрополитена стало шокирующим событием для всех киевлян в конце года. Почему подтопление станций было допущено и кто должен нести ответственность за транспортный коллапс в столице?

Во всем разбирались журналисты проекта "Наша Справа" Новини.LIVE.

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Закрытие шести станций

8 декабря этого года столичные власти принимают шокирующее решение для киевлян — закрыть на ремонт 6 станций метрополитена от "Теремков" до "Демеевской". В соцсетях моментально завирусилось видео подтопленного тоннеля метро.

В тот же вечер мэр столицы Виталий Кличко совместно с неизменным руководителем Киевского метрополитена Виктором Брагинским показали появившиеся в тоннеле трещины.

"Предварительно нарушенные условия строительства, возможно. И по выводам мы можем уже сказать о причинах этой чрезвычайной ситуации", — сказал Виталий Кличко в одном из интервью.

Через несколько дней появляются видео апокалиптически просевшей почвы над метро "Демеевская". Торговые павильоны рынка сместились, асфальт ушел под землю. Хотя в КГГА убеждают, что ситуация с метрополитеном это никоим образом не касается.

"Просадка грунта вблизи станции метро "Демеевская" состоялась еще до закрытия шести станций "синей" ветки. Сразу за ним был установлен усиленный постоянный надзор и контроль", — сообщили в КГГА.

Что стало причиной коллапса

Так что все-таки произошло из метро? Сопредседатель фракции "Удар" Дмитрий Белоцерковец заявил, что вина за возможную разгерметизацию тоннеля лежит на предшественниках, которые и строили и открывали эти станции метро.

Народный депутат Дмитрий Белоцерковец. Фото: google.com

"Просто напомню: только что закрывшие на ремонт станции метрополитена десять лет назад открывали "крепкие хозяйственники" Янукович и Азаров. Банда Януковича пришла к власти в 2010 году и им нужно было показывать быстрый результат - срочно открывать станции метро. И пофигу было на то, что гидроизоляцию не успели сделать", — написал Дмитрий Белоцерковиц в соцсетях.

Но так ли это на самом деле? К строительству продолжения линии метрополитена от станции "Лыбидская" приступили еще в 2005 году. Тогда прокладывали сразу три станции: "Демеевская", "Голосеевская" и "Васильковская". Но именно между станциями Лыбидская и Демеевская и появились злосчастные трещины.

По давней традиции без скандалов и проблем на строительстве этого перегона не обошлось. В 2006 году при прокладке этих станций произошла авария, в котлован упал многотонный кран, при этом сломались специальные крепежи из металлических труб, которые поддерживали бетонные стены в котловане.

Впоследствии там еще и остановился туннелепроходческий щит. Осенью 2008 года его все же отремонтировали, но сдвинул он всего на несколько метров вперед, после чего снова стал. Тогда же произошел прорыв пловца — это так называемое обводнение почвы. Погибли два строителя.

Пост ОО "Пассажиры Киева". Фото: скриншот

2008 год, как мы помним, был сложным, финансовый кризис повлек за собой недофинансирование строительства. Все работы на объекте приостановили, а сроки сдачи сместили.

Станции запустили только в 2011 году. А через три месяца после их открытия в туннелях появились первые трещины, что подтвердил и директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибора в одном из интервью.

"В марте 2011 года уже появились первые трещины, и это зафиксировано в журнале. И так еще в течение 12 лет этот участок был проблемным, там просачивалась вода и он так существовал", — сообщил Руслан Кандибора.

Проблему с пловцами впоследствии обнаружили во время строительства еще одной линии метрополитена, а именно во время строительства метро на Виноградаре. Тогда генподрядчик заверил, что этот вопрос они решают и устранят все проблемы.

Только вот проблемы начались еще на этапе тендерной процедуры. К ней мы вернемся, но для начала выясним, кто проектировал будущий тоннель и станцию метрополитена.

Кто ответственен за проектирование и работы

11 июля 2016 был опубликован тендер на проектные работы по строительству Сырецко-Печерской линии метрополитена. Участниками стали эти три компании: "Укрспецтуннельпроект", "КИЕВМЕТРОПРОЕКТ" и Государственное предприятие "Проектный Институт Укрметротуннельпроект".

Участники тендера. Фото: скриншот

Предложение первого было отклонено. 27 июля второй участник, "КИЕВМЕТРОПРОЕКТ", направил обращение в тендерный комитет "Киевского метрополитена" с просьбой убрать из требований к участникам пункт о спецразрешении СБУ на осуществление деятельности, связанной с государственной тайной. Киевский метрополитен такое требование отклонил.

За три месяца до объявления этого тендера 99,9% уставного капитала принадлежало открытому акционерному обществу Московский проектно-исследовательский институт "Мосметропроект", одним из учредителей которого было Министерство имущественных отношений РФ.

Уже 7 апреля 2016 года, согласно протоколу общего собрания, "Мосметропроект" всю свою долю продала компании с ограниченной ответственностью ВАЛАРТ ИНЖИНИРИНГ, зарегистрированной в США, Калифорния. Кстати, ее владелец – Валерий Абрамсон, российский бизнесмен и архитектор.

Но вернемся к тендеру. Несмотря на все, 27 сентября 2016 года "КИЕВМЕТРОПРОЕКТ" становится победителем тендера более чем на 140 миллионов гривен. В 2019 году компания подписала еще один договор об авторском надзоре за выполнением работ по строительству этого участка на сумму почти 4 миллиона гривен.

Компания была выбрана по переговорной процедуре, а значит открытых торгов не происходило.

Не все прозрачно и с тендером на само строительство Сырецко-Печерской линии. Первые торги, которые объявили 19 января 2018 года, были отменены, поскольку только один участник подал документы без нарушений. К примеру, компания "Киевметрострой" якобы не внесла вовремя средства для предоставления банковской гарантии для участия в аукционе.

10 сентября 2018 года было объявлено о повторной процедуре. Ожидаемая стоимость работ составляла около 6 миллиардов гривен, а срок выполнения — до трех лет.

Выиграл "Киевметрострой".

Пост КП "Киевский метрополитен". Фото: скриншот

Киевский метрополитен заключил договор с компанией Но вскоре вокруг нее начались баталии, которые точно не способствовали своевременному строительству метро.

В 2019 году один из акционеров компании Сергей Кияшко, который, кстати, является экскеровщиком российского предприятия "Вагонмаш" и до 2017 года был зарегистрирован в Москве, заявил о рейдерском захвате управления обществом из-за смены директора.

Тогда вопрос был урегулирован в судебном порядке. Но в следующем году ситуация снова повторилась. И на этом сюрпризы не окончились.

Ежегодно сдачу объекта отсрочивали. И, к удивлению, всегда находили этому причины. Мол, через ковод и военное положение метро невозможно было своевременно достроить.

Реакция властей

Несмотря на это Киевский метрополитен в октябре 2020 года заключает с "Киевметростроем" договор на капитальный ремонт объектов специального назначения с примыкающими подземными выработками и устройством вентиляционных киосков на участке от станции "Контрактовая площадь" до станции "Лыбидская".

Стоимость тендера, в котором победила компания, – почти 27 миллионов гривен. Считает ли метрополитен уместным продолжать сотрудничество с этой компанией? На это нам в госучреждении ответили, как обычно.

Ответ КП "Киевский метрополитен". Фото: скриншот

Похоже, что столичные власти в истории с продолжением Сырецко-Печерской линии метро также ничего не смущали. Ведь в июле этого года мэр столицы Виталий Кличко заявлял о намерениях открыть новенькие станции подземки на Виноградаре уже весной следующего года.

"Весной следующего года, если не будет каких-либо форс-мажоров, я с большим удовольствием открою в конце концов метро", — заявил Виталий Кличко в одном из интервью.

Но не так получилось, как думалось. Весной жители Виноградаря могут не ждать такой долгожданной подземки. Теперь вообще не известно, когда эту линию метрополитена все же достроят. Ведь в конце концов, 13 декабря этого года Киевский метрополитен расторг договор с "Киевметростроем" на строительство метро на Виноградарь.

Цитата из документа. Фото: скриншот

В то же время первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в одном из интервью отметил, что Киевский метрополитен проведет новый тендер на продолжение строительства этой линии, а все выявленные факты злоупотреблений передадут правоохранительным органам, которые уже открыли уголовные производства по "Киевметрострою".

А уже на следующий день после расторжения договора, 14 декабря, Киевсовет принял бюджет столицы, в котором предполагается выделение более 320 млн. гривен на строительство метро на Виноградарь.

Средства на строительство

Возвращаясь в "Киевметрострой", по нашим подсчетам, с 2011 года по 2020 год "Киевметрострой" выиграл 14 тендеров, а на счет компании за этот период было перечислено средств на общую сумму почти в 4 с половиной миллиарда гривен.

Но стоит отметить, что более 90% указанных средств были оплачены компании за строительство метро на Виноградарь.

В декабре 2018 года метрополитен перечислил Киевметрострою 43% от общей стоимости тендера, а это 2,5 миллиарда гривен. В декабре 2019 года компания получила около полутора миллиардов.

Средства для "Киевметростроя". Фото: Новини.LIVE

И это та информация, которую мы получили из официальных источников и открытых данных. А сколько всего средств компания "Киевметрострой" получила за время своей деятельности, неизвестно. Ведь именно она за время независимости Украины проложила более 15 станций метрополитена, в том числе туннель от станции "Лыбидская" до "Васильковской".

Уже тогда компанию винили в махинациях. Якобы глава правления "Киевметрострой" Владимир Петренко, который в 2006-2008 году был депутатом Киевского горсовета, незаконно увеличил расходы на строительство метрополитена путем утверждения ведомственных строительных норм, что привезло к бюджетным убыткам.

Вот таким образом две на первый взгляд не связанные между собой истории имеют один общий знаменатель в виде генподрядчика "Киевметростроя". Конечно, мы пытались связаться с компанией и направили им запрос, но никакого ответа так и не получили.

Ситуация с подтоплением тоннеля на Теремках обнажила большинство проблем Киевского метрополитена. Руководитель госучреждения Виктор Брагинский сообщил о тяжелом состоянии моста Метро, хотя и отметил, что положение не критично, но мост нуждается в ремонте.

Тем временем СМИ уже заговорили о закрытии других станций, таких как "Почайна" и "Тараса Шевченко". Метрополитен действительно планирует провести капитальный ремонт тоннеля между этими участками. Но в КГГА уверяют, что станции при этом не будут закрывать.

"В принципе надлежащей эксплуатации такого огромного объекта есть закрытие текущих проблем не за счет закрытия станций, а за счет текущих ремонтов, привлечения специалистов соответствующих, соответствующих получений ассигнований бюджета, для привлечения специалистов. Если вы автомобиль не будете ремонтировать 10 лет, то в один день может отказать основные его узлы и он никуда не поедет. Так и здесь с каким-либо сложным механизмом или объектом инфраструктуры", — сказал Дмитрий Калько, общественный деятель и член общественного совета при КГГА.

Общественный деятель Дмитрий Калько. Фото: скриншот

На протяжении последних почти 10 лет главной транспортной артерией столицы занимается руководитель метрополитена Виктор Брагинский, которого назначил Виталий Кличко. Поэтому вопрос эксплуатации и ремонта метро нужно адресовать именно Брагинскому. Однако выйти с ним на связь не получилось

Нам удалось пообщаться с его шефом — мэром столицы Виталием Кличко. Деятельность руководителя метрополитена его полностью устраивает, по крайней мере, так он говорил за два дня до аварии в тоннеле метрополитена на Теремках.

"Что касается общей работы метрополитена, замечаний к метрополитену нет. Он работает и выполняет свои функции. На сегодняшний день, что касается работы руководителя метрополитена в отношении его профессиональных обязанностей, вопросов нет, претензий больших нет", — сообщил Виталий Кличко. ю журналистам проекта "Наше Дело".

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: скриншот

Что-то нам подсказывает, что эта сомнительная история с киевским метро еще продлится долго. Представители столичных властей обвиняют во всем предшественников. Но при этом застройщиком этого участка была та же компания, которая с 2018 года выиграла 11 тендеров, заказчиком которых является тот же Киевский метрополитен Брагинского.

И ни в метрополитене, ни в столичных властях не видят в этом никаких проблем.