Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Количество пострадавших в результате ракетного удара по Киеву увеличилось, — КГВА arrow

Количество пострадавших в результате ракетного удара по Киеву увеличилось, — КГВА

21 марта 2024 08:37
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Количество пострадавших в результате ракетного удара по Киеву увеличилось, — КГВА
Спасатели ликвидируют последствия удара. Фото: ГСЧС
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Этой ночью враг нанес массированный ракетный удар по Киеву. Число пострадавших в результате вражеской атаки уже возросло до 13. Среди раненых один ребенок.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко в четверг, 21 марта.

Читайте также:
Киев
Сообщения КМВА. Фото: скриншот

Количество пострадавших увеличилось

"В результате ракетного удара в Киеве пострадали 12 человек", — говорится в сообщении.

При этом в КГВА отметили, что в настоящее время обошлось без погибших.

Позже стало известно, что количество пострадавших в результате вражеских обстрелов возросло до 13. Среди них один ребенок.

скриншот
Число пострадавших возросло. Фото: скриншот

Ракетный удар россиян по Киеву

Этой ночью российские захватчики нанесли по столице массированный ракетный удар, выпустив 31 крылатую ракету.

В результате слаженных действий сил противовоздушной обороны вражеские цели были уничтожены.

К сожалению, от обломков пострадало здание детского сада. Также в одной из многих этажей горела квартира. Также в разных районах Киева пострадали автомобили.

Ранее мы сообщали, что Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили, что зафиксировали взлет девяти самолетов Ту-95 мс с аэродрома Оленья на территории России.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, сколько целей российские захватчики выпустили по стране с начала марта. По его словам, каждый день и каждую ночь враг ведет террористическую войну против наших людей, обычных городов и сел страны.

Киев
война
ГСЧС
Украина
обстрелы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом