Количество пострадавших в результате ракетного удара по Киеву увеличилось, — КГВА

Спасатели ликвидируют последствия удара. Фото: ГСЧС

Этой ночью враг нанес массированный ракетный удар по Киеву. Число пострадавших в результате вражеской атаки уже возросло до 13. Среди раненых один ребенок.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко в четверг, 21 марта.

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Сообщения КМВА. Фото: скриншот

Количество пострадавших увеличилось

"В результате ракетного удара в Киеве пострадали 12 человек", — говорится в сообщении.

При этом в КГВА отметили, что в настоящее время обошлось без погибших.

Позже стало известно, что количество пострадавших в результате вражеских обстрелов возросло до 13. Среди них один ребенок.

Число пострадавших возросло. Фото: скриншот

Ракетный удар россиян по Киеву

Этой ночью российские захватчики нанесли по столице массированный ракетный удар, выпустив 31 крылатую ракету.

В результате слаженных действий сил противовоздушной обороны вражеские цели были уничтожены.

К сожалению, от обломков пострадало здание детского сада. Также в одной из многих этажей горела квартира. Также в разных районах Киева пострадали автомобили.

Ранее мы сообщали, что Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили, что зафиксировали взлет девяти самолетов Ту-95 мс с аэродрома Оленья на территории России.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, сколько целей российские захватчики выпустили по стране с начала марта. По его словам, каждый день и каждую ночь враг ведет террористическую войну против наших людей, обычных городов и сел страны.