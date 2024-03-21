Количество пострадавших в результате ракетного удара по Киеву увеличилось, — КГВА
Этой ночью враг нанес массированный ракетный удар по Киеву. Число пострадавших в результате вражеской атаки уже возросло до 13. Среди раненых один ребенок.
Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко в четверг, 21 марта.
Количество пострадавших увеличилось
"В результате ракетного удара в Киеве пострадали 12 человек", — говорится в сообщении.
При этом в КГВА отметили, что в настоящее время обошлось без погибших.
Позже стало известно, что количество пострадавших в результате вражеских обстрелов возросло до 13. Среди них один ребенок.
Ракетный удар россиян по Киеву
Этой ночью российские захватчики нанесли по столице массированный ракетный удар, выпустив 31 крылатую ракету.
В результате слаженных действий сил противовоздушной обороны вражеские цели были уничтожены.
К сожалению, от обломков пострадало здание детского сада. Также в одной из многих этажей горела квартира. Также в разных районах Киева пострадали автомобили.
Ранее мы сообщали, что Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили, что зафиксировали взлет девяти самолетов Ту-95 мс с аэродрома Оленья на территории России.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, сколько целей российские захватчики выпустили по стране с начала марта. По его словам, каждый день и каждую ночь враг ведет террористическую войну против наших людей, обычных городов и сел страны.
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