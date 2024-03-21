Цієї ночі ворог випустив по столиці 30 ракет — у КМВА розповіли про наслідки
Російські загарбники завдали масованого ракетного удару по Києву. Внаслідок цього було пошкоджено житлові будинки та дитячий садок. Є постраждалі.
Про це розповів начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у четвер, 21 березня.
Київ зазнав ракетного удару
"Після паузи в 44 дні, ворог завдав чергового ракетного удару по Києву", — повідомив Попко.
За його словами, російські загарбники застосували крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та балістичні ракети з території Росії.
Попко також повідомив, що повітряна тривога у Києві тривала майже 3 години. Він пояснив, що ракети заходили в столицю з різних напрямків, маневруючи спершу на території сусідніх областей.
"Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом та в районі столиці було уражено приблизно три десятка ворожих ракет", — повідомив очільник КМВА.
Він додав, що серед збитих ворожих об'єктів є і балістичні ракети.
Руйнування та постраждалі в столиці
За попередніми даними, внаслідок ракетного удару:
- у Шевченківському районі зазнав пошкоджень багатоповерховий житловий будинок із загорянням квартири. Проводиться евакуація людей. За іншою адресою загорілися авто, в деяких будинках вибуховими хвилями пошкоджено вікна;
- в Святошинському районі уламки пошкодили будівлю дошкільного навчального закладу, також зафіксовано пошкодження багатоповерхового житлового будинку. В цьому районі теж горіли авто;
- у Подільському районі уламкb впали на територію нежитлової забудови та на дах житлового будинку із подальшим загорянням; також зафіксовано займання на даху нежитлової двоповерхової будівлі;
- всі екстрені служби працюють на місцях пригод, триває ліквідація наслідків ракетного удару.
Попко також заявив, що наразі відомо, що постраждала 11-річна дівчинка та 38-річний чоловік. Обійшлося без загиблих.
"Інформація оновлюється та уточнюється. Вкотре закликаю киян та гостей столиці — не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Завжди дотримуйтеся заходів безпеки!" — наголосив Попко.
Раніше ми повідомляли, що Повітряні сили Збройних сил України попередили, що зафіксовали зліт дев'яти літаків Ту-95 мс з аеродрому Оленья, що на території Росії.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський розповів, скільки цілей російські загарбники випустили по країні з початку березня. За його словами, щодня і щоночі ворог веде терористичну війну проти наших людей, звичайних міст і сіл країни.
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