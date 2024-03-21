Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Цієї ночі ворог випустив по столиці 30 ракет — у КМВА розповіли про наслідки arrow

Цієї ночі ворог випустив по столиці 30 ракет — у КМВА розповіли про наслідки

21 березня 2024 07:28
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Цієї ночі ворог випустив по столиці 30 ракет — у КМВА розповіли про наслідки
Запуск ракети у повітря. Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російські загарбники завдали масованого ракетного удару по Києву. Внаслідок цього було пошкоджено житлові будинки та дитячий садок. Є постраждалі.

Про це розповів начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у четвер, 21 березня.

Читайте також:

Київ зазнав ракетного удару

"Після паузи в 44 дні, ворог завдав чергового ракетного удару по Києву", — повідомив Попко.

За його словами, російські загарбники застосували крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та балістичні ракети з території Росії.

Попко також повідомив, що повітряна тривога у Києві тривала майже 3 години. Він пояснив, що ракети заходили в столицю з різних напрямків, маневруючи спершу на території сусідніх областей. 

"Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом та в районі столиці було уражено приблизно три десятка ворожих ракет", — повідомив очільник КМВА.

Він додав, що серед збитих ворожих об'єктів є і балістичні ракети.

Руйнування та постраждалі в столиці

За попередніми даними, внаслідок ракетного удару:

  • у Шевченківському районі зазнав пошкоджень багатоповерховий житловий будинок із загорянням квартири. Проводиться евакуація людей. За іншою адресою загорілися авто, в деяких будинках вибуховими хвилями пошкоджено вікна;
  • в Святошинському районі уламки пошкодили будівлю дошкільного навчального закладу, також зафіксовано пошкодження багатоповерхового житлового будинку. В цьому районі теж горіли авто;
  • у Подільському районі уламкb впали на територію нежитлової забудови та на дах житлового будинку із подальшим загорянням; також зафіксовано займання на даху нежитлової двоповерхової будівлі;
  • всі екстрені служби працюють на місцях пригод, триває ліквідація наслідків ракетного удару.

Попко також заявив, що наразі відомо, що постраждала 11-річна дівчинка та 38-річний чоловік. Обійшлося без загиблих.

"Інформація оновлюється та уточнюється. Вкотре закликаю киян та гостей столиці — не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Завжди дотримуйтеся заходів безпеки!" — наголосив Попко. 

Раніше ми повідомляли, що Повітряні сили Збройних сил України попередили, що зафіксовали зліт дев'яти літаків Ту-95 мс з аеродрому Оленья, що на території Росії.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський розповів, скільки цілей російські загарбники випустили по країні з початку березня. За його словами, щодня і щоночі ворог веде терористичну війну проти наших людей, звичайних міст і сіл країни.

Київ
війна
Україна
обстріли
ППО
ракетний удар

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом