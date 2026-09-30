Ночью 30 сентября 2026 года РФ ударила по Киевщине ракетами и дронами

Спасатель тушит пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС Донецкой области

В ночь на среду, 30 сентября, россияне нанесли ракетно-дроновые удары по Киевской области. В Вышгороде погиб ребенок, еще троих человек удалось спасти. Повреждения зафиксировали в трех районах области: Бучанском, Вышгородском и Обуховском.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передает Новини.LIVE.

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Скриншот сообщения Тимура Ткаченко

Последствия обстрела Киевской области в ночь на 30 сентября

В Вышгороде из-под завалов извлекли троих человек — все они пострадали: у мужчины осколочные ранения головы, у женщины травма ноги, а у ребенка острая реакция на стресс. Тело еще одного ребенка обнаружили под руинами. На данный момент его извлекают спасатели.

В Вышгородском районе атака повредила и разрушила частные дома. Возникли пожары в жилом доме и гаражах. В доме разбились окна.

В Бучанском районе получили повреждения три частных дома, 11 автомобилей и два склада. Вспыхнул пожар.

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Также от обстрела пострадал Обуховский район.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию сообщал, что в ночь на 30 сентября от российского обстрела пострадали несколько районов Киева. Вспыхнул пожар. Травмы получили как минимум два человека.

Также Новини.LIVE писал, что в Соломенском районе Киева после обстрела 29 сентября обнаружили металлические шарики от беспилотника. На месте работали правоохранители, медики и спасатели. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.