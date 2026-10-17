Электрик. Фото иллюстративное: electron.kiev.ua

В Киеве не хватает электриков, сантехников и энергетиков. Причины кадрового дефицита — отток людей за границу, мобилизация и отсутствие подготовки молодых специалистов. Коммунальные предприятия столицы удовлетворяют потребности в работниках лишь на 40–45 %.

Об этом в эфире "Київського часу" 14 октября сообщил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, передает Новини.LIVE.

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Дефицит коммунальщиков

На вопрос о том, могут ли женщины присоединиться к работе на коммунальных предприятиях, эксперт отметил, что не хватает людей с соответствующей подготовкой.

"Чтобы ремонтировать канализационно-насосную станцию, нужно иметь серьезную подготовку, нужно быть серьезным специалистом", — подчеркнул Олег Попов.

По его словам, специалистов в Украине не готовили в течение последних 10–15 лет. Опытные люди уезжали в Польшу, Португалию, Германию — когда же началась война, выяснилось, что работать некому.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на депутата Киевсовета от фракции "Слуга народа" Андрея Витренко писал, что Киев неудовлетворительно подготовился к отопительному сезону. Не хватает когенерационных установок, которые могут обеспечивать дополнительное производство электроэнергии и тепла. Необходимо 200 МВт таких мощностей, а установили только 56 МВт.

Также Новини.LIVE со ссылкой на депутата от партии "Слуга народа" Лесю Забуранну писал, что после последних обстрелов все теплоэлектроцентрали Киева прекратили выработку энергии. Кроме того, сложной остается ситуация с подготовкой столицы к отопительному сезону. В городе не хватает резервного энергоснабжения.