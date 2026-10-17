Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Комунальний колапс у Києві: яких фахівців бракує

Комунальний колапс у Києві: яких фахівців бракує

Ua
17 жовтня 2026 01:57
Ексклюзив
У Києві дефіцит електриків, сантехніків та енергетиків electron.kiev.ua
Електрик. Фото ілюстративне: electron.kiev.ua

У Києві бракує електриків, сантехніків та енергетиків. Причини кадрового дефіциту — відтік людей за кордон, мобілізація та відсутність підготовки молодих спеціалістів. Комунальні підприємства столиці закривають потреби у працівниках лише на 40–45%.

Про це в ефірі "Київського часу" 14 жовтня повідомив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, передає Новини.LIVE.

Реклама

Дефіцит комунальників 

На питання щодо того, чи можуть жінки долучитися до роботи на комунальних підприємствах, експерт зазначив, що бракує людей із підготовкою.

"Щоб виправляти каналізаційно-насосну станцію, потрібно мати серйозну підготовку, потрібно бути серйозним фахівцем", — наголосив Олег Попов.

За його словами, фахівців в Україні не готували впродовж останніх 10–15 років. Досвідчені люди виїжджали до Польщі, Португалії, Німеччини — коли ж почалася війна, з'ясувалося, що працювати немає кому.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE з посиланням на депутата Київради від фракції "Слуга народу" Андрія Вітренка писав, що Київ незадовільно підготувався до опалювального сезону. Бракує когенераційних установок, які можуть забезпечувати додаткове виробництво електроенергії та тепла. Необхідно 200 МВт таких потужностей, а встановили лише 56МВт.

Також Новини.LIVE з посиланням на депутатку від партії "Слуга народу" Лесю Забуранну писав, що після останніх обстрілів усі теплоелектроцентралі Києва припинили генерацію енергії. Крім того, складною залишається ситуація з підготовкою столиці до опалювального сезону. У місті резервного живлення.

Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації