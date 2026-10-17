Електрик. Фото ілюстративне: electron.kiev.ua

У Києві бракує електриків, сантехніків та енергетиків. Причини кадрового дефіциту — відтік людей за кордон, мобілізація та відсутність підготовки молодих спеціалістів. Комунальні підприємства столиці закривають потреби у працівниках лише на 40–45%.

Про це в ефірі "Київського часу" 14 жовтня повідомив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, передає Новини.LIVE.

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Дефіцит комунальників

На питання щодо того, чи можуть жінки долучитися до роботи на комунальних підприємствах, експерт зазначив, що бракує людей із підготовкою.

"Щоб виправляти каналізаційно-насосну станцію, потрібно мати серйозну підготовку, потрібно бути серйозним фахівцем", — наголосив Олег Попов.

За його словами, фахівців в Україні не готували впродовж останніх 10–15 років. Досвідчені люди виїжджали до Польщі, Португалії, Німеччини — коли ж почалася війна, з'ясувалося, що працювати немає кому.

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