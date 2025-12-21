Коррупционный скандал заставил Киевский городской совет пересмотреть механизмы работы, заявляет депутат Вадим Васильчук

Коррупционное землетрясение — депутаты Киевсовета меняют правила
Коррупционный скандал заставил Киевский городской совет пересмотреть механизмы работы. Систему принятия решений делают более прозрачной.
Об этом в эфире программы "Київського часу" рассказал депутат Киевсовета от фракции "Голос" Вадим Васильчук.
Перезагрузка земли
Васильчук объяснил, что происходит с земельными вопросами. Их продолжали рассматривать в течение года, но подход изменился. Часть проектов решили "обнулить" и их будут подавать повторно.
Главное условие — соблюдение обновленных правил. Сейчас в сессионном зале продолжаются дискуссии: депутаты обсуждают, как технически реализовать новую процедуру и нужны ли для этого изменения в регламенте.
Кадровый вакуум
Работа совета осложнена кадровыми проблемами. Должность секретаря Киевсовета до сих пор вакантна. Заседания законно проводит городской голова.
Ключевой орган — земельная комиссия — пока не работает. По словам Васильчука, ее деятельность восстановят только после того, как уладят все процедурные нюансы.
Контекст скандала
Причина этих изменений — дело "Чистый город". Это совместная операция НАБУ и САП, которая разоблачила масштабную схему земельной коррупции в столице. Среди фигурантов — председатель той самой земельной комиссии Михаил Терентьев, экс-секретарь Владимир Бондаренко, заместитель мэра Петр Оленич и одиозный Денис Комарницкий, которого называют "смотрящим за Киевом".
Ранее стало известно, что Киевсовет поддержал проект бюджета города на 2026 год. Среди приоритетных направлений — развитие энергонезависимости и поиск альтернативных источников питания. Однако, строить защиту на действующих ТЭЦ пока не планируют.
А депутат Киевсовета, председатель постоянной бюджетной комиссии Андрей Витренко заявил, что часть приведенных фактов в речи мэра Виталия Кличко не соответствует действительности. В частности, речь идет об изъятии из бюджета Киева 8 млрд гривен.
Читайте Новини.LIVE!