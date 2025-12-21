Видео
Главная Киев Коррупционное землетрясение — депутаты Киевсовета меняют правила

Коррупционное землетрясение — депутаты Киевсовета меняют правила

Ua ru
Дата публикации 21 декабря 2025 04:09
Коррупционный скандал заставил Киевский городской совет пересмотреть механизмы работы, заявляет депутат Вадим Васильчук
Заседание Киевсовета. Иллюстративное фото: УНИАН

Коррупционный скандал заставил Киевский городской совет пересмотреть механизмы работы. Систему принятия решений делают более прозрачной.

Об этом в эфире программы "Київського часу" рассказал депутат Киевсовета от фракции "Голос" Вадим Васильчук.

Читайте также:

Перезагрузка земли

Васильчук объяснил, что происходит с земельными вопросами. Их продолжали рассматривать в течение года, но подход изменился. Часть проектов решили "обнулить" и их будут подавать повторно.

Главное условие — соблюдение обновленных правил. Сейчас в сессионном зале продолжаются дискуссии: депутаты обсуждают, как технически реализовать новую процедуру и нужны ли для этого изменения в регламенте.

Кадровый вакуум

Работа совета осложнена кадровыми проблемами. Должность секретаря Киевсовета до сих пор вакантна. Заседания законно проводит городской голова.

Ключевой орган — земельная комиссия — пока не работает. По словам Васильчука, ее деятельность восстановят только после того, как уладят все процедурные нюансы.

Контекст скандала

Причина этих изменений — дело "Чистый город". Это совместная операция НАБУ и САП, которая разоблачила масштабную схему земельной коррупции в столице. Среди фигурантов — председатель той самой земельной комиссии Михаил Терентьев, экс-секретарь Владимир Бондаренко, заместитель мэра Петр Оленич и одиозный Денис Комарницкий, которого называют "смотрящим за Киевом".

Ранее стало известно, что Киевсовет поддержал проект бюджета города на 2026 год. Среди приоритетных направлений — развитие энергонезависимости и поиск альтернативных источников питания. Однако, строить защиту на действующих ТЭЦ пока не планируют.

А депутат Киевсовета, председатель постоянной бюджетной комиссии Андрей Витренко заявил, что часть приведенных фактов в речи мэра Виталия Кличко не соответствует действительности. В частности, речь идет об изъятии из бюджета Киева 8 млрд гривен.

Киев скандал коррупция местные депутаты Киевсовет
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
