Київ Корупційний землетрус у Київраді — депутати міняють всі правила

Корупційний землетрус у Київраді — депутати міняють всі правила

Ua ru
Дата публікації: 21 грудня 2025 04:09
Корупційний скандал змусив Київську міську раду переглянути механізми роботи, заявляє депутат Вадим Васильчук
Засідання Київради. Ілюстративне фото: УНІАН

Корупційний скандал змусив Київську міську раду переглянути механізми роботи. Систему ухвалення рішень роблять прозорішою.

Про це в ефірі програми "Київський час" розповів депутат Київради від фракції "Голос" Вадим Васильчук.

Читайте також:

Перезавантаження землі

Васильчук пояснив, що відбувається із земельними питаннями. Їх продовжували розглядати протягом року, але підхід змінився. Частину проєктів вирішили "обнулити" і їх подаватимуть повторно.

Головна умова — дотримання оновлених правил. Зараз у сесійній залі тривають дискусії: депутати обговорюють, як технічно реалізувати нову процедуру і чи потрібні для цього зміни в регламенті.

Кадровий вакуум

Робота ради ускладнена кадровими проблемами. Посада секретаря Київради досі вакантна. Засідання законно проводить міський голова.

Ключовий орган — земельна комісія — наразі не працює. За словами Васильчука, її діяльність відновлять лише після того, як владнають усі процедурні нюанси.

Контекст скандалу

Причина цих змін — справа "Чисте місто". Це спільна операція НАБУ та САП, яка викрила масштабну схему земельної корупції у столиці. Серед фігурантів — голова тієї самої земельної комісії Михайло Терентьєв, екссекретар Володимир Бондаренко, заступник мера Петро Оленич та одіозний Денис Комарницький, якого називають "смотрящим за Києвом".

Раніше стало відомо, що Київрада підтримала проєкт бюджету міста на 2026 рік. Серед пріоритетних напрямків — розбудова енергонезалежності та пошук альтернативних джерел живлення. Однак, будувати захист на чинних ТЕЦ поки не планують. 

А депутат Київради, голова постійної бюджетної комісії Андрій Вітренко заявив, що частина наведених фактів у промові мера Віталія Кличка не відповідає дійсності. Зокрема, йдеться про вилучення з бюджету Києва 8 млрд гривень.

Київ скандал корупція місцеві депутати Київрада
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
