Экспозицию Ukraine WOW посетили сотни тысяч людей — решено продлить сезон выставки

Крымские сокровища на выставке Ukraine WOW. Фото: Новини.LIVE

Выставку Ukraine WOW решили не закрывать. Ажиотаж посетителей не утихает, поэтому выставка будет работать до 11 января включительно.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык.

Рекордные цифры людей и денег

Экспонаты выставки Ukraine WOW. Фото: Новини.LIVE

Обновленная экспозиция открылась для посетителей 4 декабря и только за два месяца здесь побывали 160 тысяч человек. Ехали из всех регионов Украины и более 30 зарубежных стран.

Этот поток конвертировали в реальную помощь. Благодаря проданным билетам Ukraine WOW уже собрала более 6,7 миллиона гривен. Деньги пойдут на поддержку украинских музеев.

Сокровища, которые вернулись домой

Крымское золото, которое отсудили у РФ. Фото: Новини.LIVE

Главная сенсация зимнего сезона — крымское золото. Посетители увидят экспонаты из Сокровищницы Национального музея истории Украины. Это гривны, браслеты, венки и медальоны I века нашей эры. Это часть той самой коллекции, которую Украина почти десять лет отсуживала у россиян в судах Нидерландов. Теперь эти драгоценности доступны для осмотра.

От Кулиша до NAVI

Награды украинских звезд спорта. Фото: Новини.LIVE

Организаторы добавили и другие знаковые вещи. Здесь можно увидеть "Граматку" Пантелеймона Кулиша 1857 года. Рядом — два победных кубка киберспортивной команды NAVI и награды теннисистки Элины Свитолиной. Есть даже настоящие "Оскары". Это статуэтки украинца Анатолия Кокуша, которые он получил за революционные инженерные решения в Голливуде.

Мир моды представляет уникальную шляпу из плюща от Руслана Багинского.

Шляпа от Руслана Багинского. Фото: Новини.LIVE

Зимняя атмосфера для селфи

Фотозона для селфи на выставке Ukraine WOW. Фото: Новини.LIVE

Пространство сменило декорации. Популярные фотозоны — тоннель любви и пруд — символически "замерзли". Работают и технологии. Нейросети "оживили" зимние картины художника Виктора Зарецкого. А специальные VR-очки перенесут гостей прямо на сцену Национальной филармонии: там можно послушать легендарный "Щедрик" в исполнении хора "Гомон".

