Экспозицию Ukraine WOW посетили сотни тысяч людей — решено продлить сезон выставки

Крымское золото, спорт и "Щедрик" — Ukraine WOW будет до января
Выставку Ukraine WOW решили не закрывать. Ажиотаж посетителей не утихает, поэтому выставка будет работать до 11 января включительно.
Рекордные цифры людей и денег
Обновленная экспозиция открылась для посетителей 4 декабря и только за два месяца здесь побывали 160 тысяч человек. Ехали из всех регионов Украины и более 30 зарубежных стран.
Этот поток конвертировали в реальную помощь. Благодаря проданным билетам Ukraine WOW уже собрала более 6,7 миллиона гривен. Деньги пойдут на поддержку украинских музеев.
Сокровища, которые вернулись домой
Главная сенсация зимнего сезона — крымское золото. Посетители увидят экспонаты из Сокровищницы Национального музея истории Украины. Это гривны, браслеты, венки и медальоны I века нашей эры. Это часть той самой коллекции, которую Украина почти десять лет отсуживала у россиян в судах Нидерландов. Теперь эти драгоценности доступны для осмотра.
От Кулиша до NAVI
Организаторы добавили и другие знаковые вещи. Здесь можно увидеть "Граматку" Пантелеймона Кулиша 1857 года. Рядом — два победных кубка киберспортивной команды NAVI и награды теннисистки Элины Свитолиной. Есть даже настоящие "Оскары". Это статуэтки украинца Анатолия Кокуша, которые он получил за революционные инженерные решения в Голливуде.
Мир моды представляет уникальную шляпу из плюща от Руслана Багинского.
Зимняя атмосфера для селфи
Пространство сменило декорации. Популярные фотозоны — тоннель любви и пруд — символически "замерзли". Работают и технологии. Нейросети "оживили" зимние картины художника Виктора Зарецкого. А специальные VR-очки перенесут гостей прямо на сцену Национальной филармонии: там можно послушать легендарный "Щедрик" в исполнении хора "Гомон".
