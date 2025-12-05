Експозицію Ukraine WOW відвідали сотні тисяч людей — вирішено продовжити сезон виставки

Кримське золото, спорт і "Щедрик" — Ukraine WOW буде до січня
Виставку Ukraine WOW вирішили не закривати. Ажіотаж відвідувачів не вщухає, тому виставка працюватиме до 11 січня включно.
Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.
Рекордні цифри людей та грошей
Оновлена експозиція відкрилась для відвідувачів 4 грудня і лише за два місяці тут побували 160 тисяч людей. Їхали з усіх регіонів України та понад 30 іноземних країн.
Цей потік конвертували у реальну допомогу. Завдяки проданим квиткам Ukraine WOW вже зібрала понад 6,7 мільйона гривень. Гроші підуть на підтримку українських музеїв.
Скарби, які повернулися додому
Головна сенсація зимового сезону — кримське золото. Відвідувачі побачать експонати зі Скарбниці Національного музею історії України. Це гривни, браслети, вінки та медальйони I століття нашої ери. Це частина тієї самої колекції, яку Україна майже десять років відсуджувала в росіян у судах Нідерландів. Тепер ці коштовності доступні для огляду.
Від Куліша до NAVI
Організатори додали й інші знакові речі. Тут можна побачити "Граматку" Пантелеймона Куліша 1857 року. Поруч — два переможні кубки кіберспортивної команди NAVI та нагороди тенісистки Еліни Світоліної. Є навіть справжні "Оскари". Це статуетки українця Анатолія Кокуша, які він отримав за революційні інженерні рішення в Голлівуді.
Світ моди представляє унікальний капелюх із плюща від Руслана Багінського.
Зимова атмосфера для селфі
Простір змінив декорації. Популярні фотозони — тунель кохання та ставок — символічно "замерзли". Працюють і технології. Нейромережі "оживили" зимові картини художника Віктора Зарецького. А спеціальні VR-окуляри перенесуть гостей прямо на сцену Національної філармонії: там можна послухати легендарний "Щедрик" у виконанні хору "Гомін".
