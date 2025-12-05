Відео
Головна Київ Кримське золото, спорт і "Щедрик" — Ukraine WOW буде до січня

Кримське золото, спорт і "Щедрик" — Ukraine WOW буде до січня

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 00:20
Експозицію Ukraine WOW відвідали сотні тисяч людей — вирішено продовжити сезон виставки
Кримські скарби на виставці Ukraine WOW. Фото: Новини.LIVE

Виставку Ukraine WOW вирішили не закривати. Ажіотаж відвідувачів не вщухає, тому виставка працюватиме до 11 січня включно.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.



Рекордні цифри людей та грошей

Кримське золото, спорт і "Щедрик" — Ukraine WOW буде до січня - фото 1
Експонати виставки Ukraine WOW. Фото: Новини.LIVE

Оновлена експозиція відкрилась для відвідувачів 4 грудня і лише за два місяці тут побували 160 тисяч людей. Їхали з усіх регіонів України та понад 30 іноземних країн.

Цей потік конвертували у реальну допомогу. Завдяки проданим квиткам Ukraine WOW вже зібрала понад 6,7 мільйона гривень. Гроші підуть на підтримку українських музеїв.

Скарби, які повернулися додому

Кримське золото, спорт і "Щедрик" — Ukraine WOW буде до січня - фото 2
Кримське золото, яке відсудили у РФ. Фото: Новини.LIVE

Головна сенсація зимового сезону — кримське золото. Відвідувачі побачать експонати зі Скарбниці Національного музею історії України. Це гривни, браслети, вінки та медальйони I століття нашої ери. Це частина тієї самої колекції, яку Україна майже десять років відсуджувала в росіян у судах Нідерландів. Тепер ці коштовності доступні для огляду.

Від Куліша до NAVI

Кримське золото, спорт і "Щедрик" — Ukraine WOW буде до січня - фото 3
Нагороди українських зірок спорту. Фото: Новини.LIVE

Організатори додали й інші знакові речі. Тут можна побачити "Граматку" Пантелеймона Куліша 1857 року. Поруч — два переможні кубки кіберспортивної команди NAVI та нагороди тенісистки Еліни Світоліної. Є навіть справжні "Оскари". Це статуетки українця Анатолія Кокуша, які він отримав за революційні інженерні рішення в Голлівуді.

Світ моди представляє унікальний капелюх із плюща від Руслана Багінського.

Кримське золото, спорт і "Щедрик" — Ukraine WOW буде до січня - фото 4
Капелюх від Руслана Багінського. Фото: Новини.LIVE

Зимова атмосфера для селфі

Кримське золото, спорт і "Щедрик" — Ukraine WOW буде до січня - фото 5
Фотозона для селфі на виставці Ukraine WOW. Фото: Новини.LIVE

Простір змінив декорації. Популярні фотозони — тунель кохання та ставок — символічно "замерзли". Працюють і технології. Нейромережі "оживили" зимові картини художника Віктора Зарецького. А спеціальні VR-окуляри перенесуть гостей прямо на сцену Національної філармонії: там можна послухати легендарний "Щедрик" у виконанні хору "Гомін".

Нагадаємо, нещодавно у Києві фотографи Костянтин і Владислава Ліберови спільно з ДТЕК відкривали виставку "До світла". Фотопроєкт присвячений українським енергетикам і світлу як символу незламності.

Також у Києві в донорському хабі "Теплокровні" відбулась інтерактивна виставка. Вона була присвячена донорству та крові

Київ мистецтво нагорода медалі виставки культура скарб
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
