Україна
Концерты и вечеринки в Киеве — афиша событий с 2 до 8 марта

Концерты и вечеринки в Киеве — афиша событий с 2 до 8 марта

Ua ru
Дата публикации 3 марта 2026 08:53
Культурная неделя в Киеве 2–8 марта — полная подборка концертов и вечеринок
Театральное представление. Фото иллюстративное: УНИАН

В Киеве 2–8 марта пройдут концерты, вечеринки и спектакли на ВДНХ, во Дворце спорта, ORIGIN STAGE, Доме кино, Киевской опере и городских артпространствах. В программе недели — юбилейный сет "Другой Рики" с интригующей новинкой, возвращение NAZVA со специальной программой, новые треки DANTES вживую и сольное шоу KHAYAT.

Где отдохнуть на этой неделе в столице рассказывает "ТыКиев", пишет Новини.LIVE.

Читайте также:

Куда пойти отдохнуть в Киеве со 2 по 8 марта

Первая весенняя неделя в столице собирает сразу несколько больших концертов 7-8 марта, а между ними будут интересные события с электронной музыкой, киноклубом в формате стендап-разговора, балетом по Ивану Франко и премьерой в театре.

События с билетами от 1000 грн — DANTES и Infinitum

DANTES даст большой сольный концерт, который состоится 8 марта в 19:00 на ВДНХ в павильоне "КИТ" (пр-т Академика Глушкова, 1А). Билеты стартуют от 1490 грн.

Артист анонсировал презентацию нового EP и обновленную концертную программу, а также четыре новых трека, которые в этот вечер должны впервые прозвучать вживую. На сцену DANTES выйдет с обновленным составом музыкантов и, кроме песен, обещает масштабное световое шоу.

Infinitum Пижама Party запланировали на 7-8 марта, старт в 20:00. Локацией станет загородный дом под Киевом, точное место сообщат владельцам билетов.

null
Pajama Party. Фото: менеджмент организаторов

Стоимость различается в зависимости от пола: для женщин он будет стоить 1000 грн, для мужчин — 2000 грн. В пижамах обещают играть Grek, Radroyal, Deloona, Moonmixer, Spectra и Vara.

Большие концерты 7-8 марта

NAZVA даст концерт со специальной программой, который пройдет 7 марта в 19:00 на ORIGIN STAGE (ул. Шота Руставели, 16А). Билет стоит 950 грн.

В Киеве группа обещает совместить известные треки вроде "Сіґеле-міґеле", "ЧУЖІЮ Я", "Тихо-тихо", "На дно", "Дракон", "Донбас" с новым материалом, над которым музыканты работали во время студийной паузы.

"Друга Ріка. Я Є! 30 років" — юбилейный концерт состоится 8 марта в 18:00 во Дворце спорта (пл. Спортивная, 1). Билеты будут стоить от 490 грн. Группа приурочила выступление к 30-летию и готовит отдельную программу с технологическим шоу и заявленными неожиданными совместными выходами на сцену.

В сете должны прозвучать самые известные песни за все годы существования коллектива, в том числе и материал с дебютного альбома "Другої Ріки". Также в этот вечер Валерий Харчишин и музыканты презентуют новый альбом, который, по замыслу, обозначит следующий этап в творческой истории группы.

KHAYAT запланировал сольное шоу на 8 марта, которое начнется в 19:00 на ORIGIN STAGE (ул. Шота Руставели, 16А).

Стоимость билетов от 590 грн. Певец, который стал финалистом нынешнего Нацотбора на Евровидение, анонсировал концерт как старт нового раздела своего творчества. В программе соединят знакомые композиции и новые песни, которые должны войти в будущий украиноязычный альбом.

Музыка и вечеринки — где в Киеве развлечься на этой неделе

Location — вечеринка в Доме кино, которая пройдет 6 марта в 16:00 в зале "Вавилон" (ул. Саксаганского, 6). Билеты стоят 250-350 грн. Сети заявили Serhii Kadiristy, POTROX, Katia Stieber и Béllis, а музыкальный спектр описывают как диско, ЕВМ, электро и хаус.

Коктейли от Ницо Потворно можно застать 3 марта в 18:00 в Squat17B (ул. Терещенковская, 17 Б). Вход будет свободный, с возможностью задонатить комфортную сумму. По анонсу, музыкант на этот раз станет за барную стойку, будет наливать гостям и себе, делиться новыми философскими размышлениями, говорить о концерте 14 марта и вообще развлекать публику.

null
Ницо Потворно. Фото: менеджмент артиста

Половину прибыли от продажи коктейлей и все чаевые организаторы планируют направить на закупку дронов для ВСУ.

"Подпольный киноклуб" — это стендап-встреча о фильмах, которая состоится 6 марта в 19:00 в "Подвале Культуры" (ул. А. Гончара, 30 А). Билеты будут стоить 300-500 грн, а для бойцов СОУ предусмотрели свободный вход по предварительной записи. Специальным приглашенным гостем заявили режиссера фильма "Ты — космос" Павла Острикова, а вместе с ним на сцену должны выйти Юра Коломиец, Александр Качура, Свят Загайкевич и Анна Кочегура.

Балет "Сойчье крыло" покажут 6 марта в 18:00 в Киевской опере (ул. Межигорская, 2). Стоимость билетов будет в пределах 300-550 грн. Постановка на музыку Анатолия Кос-Анатольского создана по мотивам новеллы Ивана Франко и разворачивает историю любви двух людей, которые пострадали из-за собственной безрассудства.

Спектакль "ShitДевр" - это премьера в Театре на Печерске, которая запланирована на 4 и 5 марта, начало обоих показов начнется в 18:30. Локацией для спектакля станет Киевский академический театр на Печерске (ул. Малая Шияновская, 5), билет стоит 400 грн. Как говорят создатели спектакля, "ShitДевр" — это издевательство над театральными клише, режиссурой, актерскими штампами и над самими собой.

Также узнайте больше о художественных событиях в Киеве со 2 по 8 марта.

А еще Новини.LIVE писали о том, где отдохнуть в Одессе за 200 гривен.

Киев отдых концерт развлечения театры



