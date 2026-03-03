Куди піти в Києві 2–8 березня — концерти, вечірки, театр

Театральна вистава. Фото ілюстративне: УНІАН

У Києві з 2 до 8 березня запланували тиждень концертів, вечірок і сценічних прем'єр. Для розваг киян та гостей міста уже підготували великі сцени, камерні формати та клубні сети в несподіваних локаціях.

Де відпочити цього тижня в столиці розповідає "ТиКиїв"

Куди піти відпочити в Києві з 2 по 8 березня

Перший весняний тиждень у столиці збирає одразу кілька великих концертів 7–8 березня, а між ними будуть цікаві події з електронною музикою, кіноклубом у форматі стендап-розмови, балетом за Іваном Франком і прем'єрою у театрі.

Події з квитками від 1000 грн — DANTES і Infinitum

DANTES дасть великий сольний концерт, який відбудеться 8 березня о 19:00 на ВДНГ у павільйоні "КИТ" (пр-т Академіка Глушкова, 1А). Квитки стартують від 1490 грн.

Артист анонсував презентацію нового EP і оновлену концертну програму, а також чотири нові треки, які цього вечора мають уперше прозвучати наживо. На сцену DANTES вийде з оновленим складом музикантів і, окрім пісень, обіцяє масштабне світлове шоу.

Infinitum — Піжама Party запланували на 7–8 березня, старт о 20:00. Локацією стане заміський будинок неподалік Києва, точне місце повідомлять власникам квитків.

Pajama Party. Фото: менеджмент організаторів

Вартість різниться залежно від статі: для жінок він коштуватиме 1000 грн, для чоловіків — 2000 грн. У піжамах обіцяють грати Grek, Radroyal, Deloona, Moonmixer, Spectra й Vara.

Великі концерти 7–8 березня

NAZVA дасть концерт зі спеціальною програмою, який пройде 7 березня о 19:00 на ORIGIN STAGE (вул. Шота Руставелі, 16А). Квиток коштує 950 грн.

У Києві гурт обіцяє поєднати відомі треки на кшталт "Сіґеле-міґеле", "ЧУЖІЮ Я", "Тихо-тихо", "На дно", "Дракон", "Донбас" із новим матеріалом, над яким музиканти працювали під час студійної паузи.

"Друга Ріка. Я Є! 30 років" — ювілейний концерт відбудеться 8 березня о 18:00 у Палаці спорту (пл. Спортивна, 1). Квитки коштуватимуть від 490 грн. Гурт приурочив виступ до 30-річчя і готує окрему програму з технологічним шоу та заявленими несподіваними спільними виходами на сцену.

У сеті мають прозвучати найвідоміші пісні за всі роки існування колективу, зокрема й матеріал із дебютного альбому "Другої Ріки". Також цього вечора Валерій Харчишин і музиканти презентують новий альбом, який, за задумом, позначить наступний етап у творчій історії гурту.

KHAYAT запланував сольне шоу на 8 березня, яке почнеться о 19:00 на ORIGIN STAGE (вул. Шота Руставелі, 16А).

Вартість квитків від 590 грн. Співак, який став фіналістом цьогорічного Нацвідбору на Євробачення, анонсував концерт як старт нового розділу своєї творчості. У програмі поєднають знайомі композиції та нові пісні, що мають увійти до майбутнього україномовного альбому.

Музика й вечірки — де в Києві розважитися цього тижня

Location — вечірка в Будинку кіно, яка пройде 6 березня о 16:00 у залі "Вавілон" (вул. Саксаганського, 6). Квитки коштують 250–350 грн. Сети заявили Serhii Kadiristy, POTROX, Katia Stieber та Béllis, а музичний спектр описують як диско, ЕВМ, електро та хаус.

Коктейлі від Ницо Потворно можна застати 3 березня о 18:00 у Squat17B (вул. Терещенківська, 17 Б). Вхід буде вільний, із можливістю задонатити комфортну суму. За анонсом, музикант цього разу стане за барну стійку, наливатиме гостям і собі, ділитиметься новими філософськими роздумами, говоритиме про концерт 14 березня та загалом розважатиме публіку.

Ницо Потворно. Фото: менеджмент артиста

Половину прибутку від продажу коктейлів і всі чайові організатори планують спрямувати на закупівлю дронів для ЗСУ.

"Підпільний кіноклуб" — це стендап-зустріч про фільми, який відбудеться 6 березня о 19:00 у "Підвалі Культури" (вул. О. Гончара, 30 А). Квитки коштуватимуть 300–500 грн, а для бійців СОУ передбачили вільний вхід за попереднім записом. Спеціальним запрошеним гостем заявили режисера стрічки "Ти — космос" Павла Острікова, а разом із ним на сцену мають вийти Юра Коломієць, Олександр Качура, Свят Загайкевич і Ганна Кочегура.

Балет "Сойчине крило" покажуть 6 березня о 18:00 у Київській опері (вул. Межигірська, 2). Вартість квитків буде в межах 300–550 грн. Постановка на музику Анатолія Кос-Анатольського створена за мотивами новели Івана Франка й розгортає історію кохання двох людей, які постраждали через власну нерозважливість.

Вистава "ShitДевр" — це прем'єра у Театрі на Печерську, яка запланована на 4 та 5 березня, початок обох показів почнеться о 18:30. Локацією для вивстави стане Київський академічний театр на Печерську (вул. Мала Шияновська, 5), квиток коштує 400 грн. Як кажуть творці вистави, "ShitДевр" — це знущання над театральними кліше, режисурою, акторськими штампами й над самими собою.

