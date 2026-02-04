Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Кулеба рассказал, сколько домов в Киеве сейчас без отопления

Кулеба рассказал, сколько домов в Киеве сейчас без отопления

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 18:46
Сколько домов в Киеве сейчас без отопления - данные Кулебы
Алексей Кулеба. Фото: Telegram Алексея Кулебы

По состоянию на среду, 4 февраля, в Киеве 1146 домов остаются без отопления. Это связано с последствиями вчерашней атаки на Дарницкую ТЭЦ.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба во время брифинга в среду, 4 февраля.

Реклама
Читайте также:

Дома в Киеве без отопления

По словам Кулебы, ситуация возникла после того, как российские войска запустили по теплоэлектроцентрали пять баллистических ракет.

Кулеба отметил, что враг целенаправленно использует сильные морозы как оружие против населения, особенно против наиболее уязвимых слоев, которые сейчас оказались в самых сложных условиях.

"Все это свидетельствует о том, что россияне не способны придерживаться никаких перемирий, о которых они заявляли", — добавил вице-премьер.

Напомним, после атаки РФ 3 февраля в Киеве более 1000 домов не имели отопления и электроснабжения.

В ДТЭК также сообщили, что под обстрелом той ночью и утром оказались их энергообъекты.

Киев обстрелы сфера энергетики отопление столица
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации