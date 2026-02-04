Сколько домов в Киеве сейчас без отопления - данные Кулебы

Алексей Кулеба. Фото: Telegram Алексея Кулебы

По состоянию на среду, 4 февраля, в Киеве 1146 домов остаются без отопления. Это связано с последствиями вчерашней атаки на Дарницкую ТЭЦ.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба во время брифинга в среду, 4 февраля.

Реклама

Читайте также:

Дома в Киеве без отопления

По словам Кулебы, ситуация возникла после того, как российские войска запустили по теплоэлектроцентрали пять баллистических ракет.

Кулеба отметил, что враг целенаправленно использует сильные морозы как оружие против населения, особенно против наиболее уязвимых слоев, которые сейчас оказались в самых сложных условиях.

"Все это свидетельствует о том, что россияне не способны придерживаться никаких перемирий, о которых они заявляли", — добавил вице-премьер.

Напомним, после атаки РФ 3 февраля в Киеве более 1000 домов не имели отопления и электроснабжения.

В ДТЭК также сообщили, что под обстрелом той ночью и утром оказались их энергообъекты.