Скільки будинків у Києві наразі без опалення - дані Кулеби

Станом на середу, 4 лютого, у Києві 1146 будинків залишаються без опалення. Це повʼязано із наслідками вчорашньої атаки на Дарницьку ТЕЦ.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба під час брифінгу у середу, 4 лютого.

Будинки у Києві без опалення

За словами Кулеби, ситуація виникла після того, як російські війська запустили по теплоелектроцентралі п’ять балістичних ракет.

Кулеба наголосив, що ворог цілеспрямовано використовує сильні морози як зброю проти населення, особливо проти найбільш вразливих верств, які зараз опинилися в найскладніших умовах.

"Все це свідчить про те, що росіяни не здатні дотримуватися жодних перемир’їв, про які вони заявляли", — додав віцепрем’єр.

Нагадаємо, після атаки РФ 3 лютого у Києві понад 1000 будинків не мали опалення та електропостачання.

У ДТЕК також повідомили, що під обстрілом тієї ночі та ранку опинилися їхні енергооб'єкти.