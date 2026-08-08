Кущ: В Киеве до сих пор нет четкого механизма доступа к парковкам во время тревог

Алексей Кущ. Фото: кадр из видео

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Финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ заявил, что в Киеве до сих пор не решен вопрос доступа населения к подземным парковкам во время воздушных тревог. По его словам, в столице также не строятся современные централизованные укрытия, способные обеспечить более высокий уровень защиты от ракетных ударов.

Об этом Кущ рассказал в эфире проекта Новини.LIVE "Світ на зламі".

Проблема с доступом к парковкам

Кущ отметил, что одним из нерешенных вопросов остается использование подземных парковок в качестве потенциальных укрытий для населения.

По его словам, в Киеве нет единого механизма, который бы четко обязывал владельцев таких объектов открывать доступ людям во время воздушной тревоги.

"На пятом году войны в Киеве мы сталкиваемся с ситуацией, когда речь идет не о том, чтобы построить, а о том, чтобы как-то урегулировать вопрос использования, например, тех же подземных парковок", — заявил экономист.

Он привел пример одной из парковок на Позняках, куда, по его словам, во время воздушной тревоги люди не могли попасть. Кущ подчеркнул, что вопрос доступа к таким объектам требует четкого урегулирования.

Какими должны быть защищенные укрытия

Отдельно экономист высказался о строительстве новых укрытий. Он отметил, что подземное помещение само по себе не гарантирует достаточной защиты от ракетного удара.

По словам Куща, полноценное защищенное укрытие должно предусматривать несколько уровней перекрытия и специальные инженерные конструкции, способные выдерживать ударные нагрузки.

"Подземное убежище под домом — это одна плита перекрытия. Это не такое уж и мощное укрытие. Конечно, лучше, чем стоять под открытым небом. Но если ракета попадает в эту плиту перекрытия, она её пробивает", — сказал он.

Кущ добавил, что строительство современных централизованных укрытий требует значительных ресурсов, а подобные объекты, по его словам, в Киеве пока не строят.

В то же время вопрос доступности укрытий остается особенно актуальным для столицы из-за регулярных российских ракетных и дронных атак.

Как сообщали Новини.LIVE, в Киеве эксперт призвал устанавливать надземные бетонные укрытия. Политолог Андрей Ковалев отметил, что такие сооружения могут защищать людей от осколков во время российских атак и должны появляться вблизи мест пребывания населения — во дворах, парках, скверах и на площадях.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Киеве до сих пор не используется около половины бомбоубежищ, построенных в прошлом. По словам краеведа Кирилла Степанца, в столице после Второй мировой войны было обустроено около тысячи бомбоубежищ и мини-бункеров, часть которых можно восстановить и использовать в качестве укрытий для населения.