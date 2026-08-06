В Киеве призвали устанавливать надземные бетонные укрытия от обломков

Дети прячутся в мобильном наземном укрытии. Фото: УНИАН

В Киеве большинство жертв российских обстрелов гибнет не от прямых попаданий ракет, а от разлета их осколков, от которых могут защитить обычные бетонные сооружения на поверхности. Комментируя ситуацию с укрытиями в столице, политолог Андрей Ковалев призвал киевские власти брать пример с Харькова и Херсона и перестать оправдывать отсутствие защитных объектов противостоянием с правительством.

Такое мнение он высказал в эфире День.LIVE.

Бетонные наземные укрытия в Киеве могут спасти людей от смертельных ранений

Эксперт подчеркнул, что при наличии защитных объектов поблизости у людей был бы шанс выжить.

"Стройте надземные бетонные укрытия, потому что однозначно надземное бетонное укрытие намного лучше и безопаснее, чем если люди просто будут прятаться на открытом пространстве. Судя по тем фотографиям, которые публикуют в сети, можно сделать вывод: это не прямой удар, не прямое попадание, а последствия разлета обломков, которые и убили украинцев", — отметил Ковалев.

Политолог согласился, что для защиты от прямого попадания нужны глубокие подземные бункеры, однако подчеркнул недостаточную вместимость подземных укрытий.

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"Понятно, что для того, чтобы защититься от прямого попадания ракеты, нужны действительно глубоко зарытые в землю скрытые укрытия, это однозначно. Но мы видим, что метрополитен не способен вместить всех киевлян. Поэтому количество, в первую очередь, в Киеве сейчас нужно увеличить количество вот таких укрытий", — добавил политолог.

По словам специалиста, для решения этой проблемы руководству столицы следует пересмотреть распределение средств и поставить защиту людей главной целью. Ковалев указал на неуместность ссылок чиновников на недостаток помощи со стороны государства, приведя пример других регионов.

"И понятно, что мы наблюдаем сейчас, скажем так, определенное политическое противостояние между местными киевскими властями и центральными всеукраинскими властями. Но действительно, почему-то Харьков своими силами решает проблемы с надземными укрытиями, Херсон своими усилиями решает, а Киев и киевские власти постоянно говорят о том, что, мол, нет поддержки со стороны центральных всеукраинских властей. Возможно, просто нужно определиться с бюджетными приоритетами и понять, что укрытия сейчас должны быть приоритетом", — подчеркнул эксперт.

По его мнению, такие надземные бетонные сооружения должны появиться непосредственно вблизи мест пребывания людей, например, во дворах жилых домов, парковых зонах, скверах и на городских площадях.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, в ночь на 5 августа Киев подвергся массированному удару со стороны российских войск. В результате ракетного обстрела погибли 16 человек.

Известно, что атака велась с применением кассетных боеприпасов, нанесла сокрушительные разрушения и привела к человеческим жертвам. В частности, в столице вражеский удар полностью уничтожил сортировочный комплекс «Новой почты», унеся жизни трех человек.

В Киевской области под обстрел попала железнодорожная станция «Квитневая» в Броварском районе, где погибло не менее восьми человек прямо на перроне станции.

Кроме того, из-за массированного обстрела многие известные украинские и зарубежные бренды, в числе которых PUMA, INTERTOP, NOVUS, LIQUI MOLY, «Маркет Траш» и «Тойота-Украина», заявили о полном уничтожении своих складских помещений, логистических центров и об огромных материальных убытках.

Тем временем Киев активно готовится к предстоящим холодам. На сегодняшний день коммунальщики завершили примерно 60% восстановительных работ на разрушенных объектах энергетики, а для финансирования первоочередных проектов власти уже накопили более 10 миллиардов гривен.