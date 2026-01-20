В Киеве критическая ситуация с отоплением и электроснабжением

Киевлянка показывает термометр. Фото: кадр из видео

Затопленные квартиры, пожары из-за обогревателей и лед в батареях — жители Киева сообщают о масштабных сбоях с теплоснабжением и электроэнергией сразу в нескольких районах города. Люди жалуются не только на аварийные ситуации, но и на отсутствие оперативной реакции со стороны коммунальных служб и управляющих компаний.

Новини.LIVE пообщались с киевлянами, чье жилье стало непригодным для проживания из-за коммунальной катастрофы.

Реклама

Читайте также:

В Киеве в домах массово разрывает батареи

На Русановской набережной авария с отоплением привела к длительному затоплению квартир. По словам жителей, ночью прорвало батарею на 14 этаже, после чего горячая вода несколько часов стекала вниз через перекрытия, заливая помещения на нижних этажах.

Вода текла настолько интенсивно, что выходила наружу дома и замерзала, образуя сосульки. Люди рассказывают, что вынуждены были собственноручно собирать воду посудой и тазиками, а перекрытие подачи произошло с существенным опозданием. Помощь служб непосредственно на этаж так и не приехала, а жители боролись с последствиями аварии до утра.

Женщина показывает, как согревает семью обогревателем. Фото: кадр из видео

О другой опасной ситуации сообщили жители Алматинской улицы. Из-за отсутствия отопления люди были вынуждены пользоваться газовыми обогревателями.

В одной из квартир это привело к пожару — загорелась постель. По словам жителей, батареи в доме остаются ледяными, температура на рабочем месте достигает лишь +5 градусов, при этом в платежках выставляют полную стоимость отопления — около 4000 грн в месяц.

"Сегодня всю ночь был свет, работал насос, батареи в подвале. Насос в подвале работал, но батареи не просто комнатной температуры, а батареи ледяные. У всего дома батареи ледяные. Но придут счета на платежки, будем платить, как полноценное отопление. Я за ледяные батареи плачу по 4 тысячи гривен в месяц. Я работаю дома за компьютером, на моем рабочем месте температура +5 градусов", — рассказала киевлянка.

Подъезд заливает кипятком из-за разорванных коммуникаций. Фото: кадр из видео

Критическая ситуация сложилась и на Печерском спуске. Там отопление отсутствует с 9 января. Дом расположен в конечной точке теплосети, из-за чего давления для подачи тепла не хватает. Часть труб в местах общего пользования уже лопнула.

Параллельно жители сталкиваются с перебоями электроснабжения - исчезают фазы, заявки на ремонты путаются, а восстановительные работы затягиваются. Люди отмечают, что ключевой проблемой остается полное отсутствие коммуникации с управляющей компанией.

"И мы на прошлой неделе добивались, чтобы нам отремонтировали фазы. Одна фаза отсутствовала три дня, вторая фаза отсутствовала три дня. А в итоге электриков диспетчер отправил ДТЭК ремонтировать не дом 10, а 10А, которого не существует в природе", — сказал киевлянин.

По словам киевлян, они неоднократно обращались в районные диспетчерские службы, ДТЭК, ГСЧС и звонили на 112. Несмотря на это, системного решения проблем с теплом и светом в домах до сих пор нет.

Напомним, по оценке мэра столицы в Киеве сейчас около 5000 домов без отопления.

Также эксперт объяснил, кому из киевлян стоит уехать из города на фоне проблем с теплоснабжением.