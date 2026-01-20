У Києві критична ситуація з опаленням та електропостачанням

Киянка показує термометр. Фото: кадр з відео

Затоплені квартири, пожежі через обігрівачі та лід у батареях — мешканці Києва повідомляють про масштабні збої з теплопостачанням і електроенергією одразу в кількох районах міста. Люди скаржаться не лише на аварійні ситуації, а й на відсутність оперативної реакції з боку комунальних служб і керуючих компаній.

Новини.LIVE поспілкувалися з киянами, чиє житло стало непридатним для проживання через комунальну катастрофу.

У Києві в будинках масово розриває батареї

На Русанівській набережній аварія з опаленням призвела до тривалого затоплення квартир. За словами мешканців, уночі прорвало батарею на 14 поверсі, після чого гаряча вода кілька годин стікала вниз через перекриття, заливаючи помешкання на нижчих поверхах.

Вода текла настільки інтенсивно, що виходила назовні будинку та замерзала, утворюючи бурульки. Люди розповідають, що змушені були власноруч збирати воду посудом і тазиками, а перекриття подачі відбулося із суттєвим запізненням. Допомога служб безпосередньо на поверх так і не приїхала, а мешканці боролися з наслідками аварії до ранку.

Жінка показує, як зігріває родину обігрівачем. Фото: кадр з відео

Про іншу небезпечну ситуацію повідомили жителі Алматинської вулиці. Через відсутність опалення люди були змушені користуватися газовими обігрівачами.

В одній із квартир це призвело до пожежі — загорілася постіль. За словами мешканців, батареї в будинку залишаються крижаними, температура на робочому місці сягає лише +5 градусів, водночас у платіжках виставляють повну вартість опалення — близько 4000 грн на місяць.

"Сьогодні всю ніч було світло, працював насос, батареї в підвалі. Насос в підвалі працював, але батареї не просто кімнатної температури, а батареї крижані. У всього дому батареї крижані. Але прийдуть рахунки на платіжки, будемо платити, як повноцінне отоплення. Я за крижані батареї плачу по 4 тисячі гривень в місяць. Я працюю вдома за комп'ютером, на моєму робочому місці температура +5 градусів", — розповіла киянка.

Під'їзд заливає кип'ятком через розірвані комунікації. Фото: кадр з відео

Критична ситуація склалася й на Печерському узвозі. Там опалення відсутнє з 9 січня. Будинок розташований у кінцевій точці тепломережі, через що тиску для подачі тепла не вистачає. Частина труб у місцях загального користування вже лопнула.

Паралельно мешканці стикаються з перебоями електропостачання — зникають фази, заявки на ремонти плутаються, а відновлювальні роботи затягуються. Люди зазначають, що ключовою проблемою залишається повна відсутність комунікації з керуючою компанією.

"І ми минулого тижня добивалися, щоб нам відремонтували фази. Одна фаза була відсутня три дні, друга фаза була відсутня три дні. А в підсумку електриків диспетчер відправив ДТЕК ремонтувати не будинок 10, а 10А, якого не існує в природі", — сказав киянин.

За словами киян, вони неодноразово зверталися до районних диспетчерських служб, ДТЕК, ДСНС та телефонували на 112. Попри це, системного вирішення проблем із теплом і світлом у будинках досі немає.

Нагадаємо, за оцінкою мера столиці в Києві наразі близько 5000 будинків без опалення.

Також експерт пояснив, кому з киян варто виїхати з міста на тлі проблем з теплопостачанням.