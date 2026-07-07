Российский удар уничтожил 36 гаражей и 16 автомобилей в Дарнице: фото последствий

Разбитая машина и руины гаражей. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

В Дарницком районе Киева развернули временный штаб для сбора заявлений от граждан, чье имущество пострадало в результате российской атаки 6 июля, во время которой под удар попал и гаражный кооператив. Из-за возгорания топлива в баках транспортных средств тушение пожара затянулось до самого вечера. Огонь полностью уничтожил 36 гаражей и 20 единиц техники.

Об этом сообщил с места событий корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн.

На Дарнице сгорели гаражи вместе с автомобилями

Масштабный пожар, вспыхнувший из-за вражеского обстрела, полностью выжег 36 гаражных боксов. Кроме того, огонь полностью уничтожил 16 автомобилей, три мотоцикла и один автомобильный прицеп.

Гаражные боксы были деформированы от силы взрывов. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Председатель гаражного кооператива Ярослав Мизин вспоминает, что известие о попадании получил от дежурной охраны примерно в 04:00 утра, после чего немедленно вызвал спасательные службы и отправился на объект.

Уничтоженный автомобиль. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Потушить пожар на гаражах пожарным было крайне трудно, ведь из-за бензина и дизельного топлива в баках транспортных средств постоянно возникали повторные вспышки. Борьба с огнем продолжалась почти до самого вечера, ликвидировать пожар удалось лишь около 16:00–17:00.

Читайте также:

Последствия взрывов. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Пострадавшим автовладельцам и владельцам недвижимости уже разъяснили порядок возмещения ущерба. Ярослав Мизин отметил: «Сгорело 16 автомобилей, три мотоцикла, автомобильный прицеп. Там был глава Дарницкого района, я задал ему вопрос, как будет происходить компенсация людям».

Гаражи полностью уничтожены взрывами и пожарами. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Глава района ответил, что владельцам разрушенных боксов необходимо обратиться в правоохранительные органы, оформить официальные акты и подать заявку на компенсацию через государственное приложение «Дія» по программе «єВідновлення». В то же время для владельцев уничтоженного частного транспорта предусмотрена процедура возмещения через страховые компании.

Машина полностью сгорела. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

В ближайшее время администрация кооператива планирует приступить к расчистке территории.

«Сейчас мы будем заниматься разборкой завалов, уборкой и оформлением документации», — подытожил Мизин.

Новини.LIVE сообщали, что по состоянию на утро вторника, 7 июля, в Дарницком районе Киева спасатели завершили поисковую операцию и приступили к восстановительным работам на месте ночного удара 6 июля. На территории района под обломками разрушенных конструкций обнаружили тело еще одного погибшего, в результате чего общее число жертв вражеской атаки в столице достигло 19 человек. Еще 58 человек, среди которых семеро детей, получили ранения различной степени тяжести.

В то же время в Подольском районе разбор завалов продолжается до сих пор. По предварительной информации, под обломками разрушенного дома там могут находиться еще до десяти человек.