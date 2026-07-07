Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дача
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Люди лишились всего: что стало с гаражами на Дарнице после обстрелов 6 июля

Люди лишились всего: что стало с гаражами на Дарнице после обстрелов 6 июля

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2026 10:38
Российский удар уничтожил 36 гаражей и 16 автомобилей в Дарнице: фото последствий
Разбитая машина и руины гаражей. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

В Дарницком районе Киева развернули временный штаб для сбора заявлений от граждан, чье имущество пострадало в результате российской атаки 6 июля, во время которой под удар попал и гаражный кооператив. Из-за возгорания топлива в баках транспортных средств тушение пожара затянулось до самого вечера. Огонь полностью уничтожил 36 гаражей и 20 единиц техники.

Об этом сообщил с места событий корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн.

На Дарнице сгорели гаражи вместе с автомобилями

Масштабный пожар, вспыхнувший из-за вражеского обстрела, полностью выжег 36 гаражных боксов. Кроме того, огонь полностью уничтожил 16 автомобилей, три мотоцикла и один автомобильный прицеп.

Гаражі на Дарниці
Гаражные боксы были деформированы от силы взрывов. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Председатель гаражного кооператива Ярослав Мизин вспоминает, что известие о попадании получил от дежурной охраны примерно в 04:00 утра, после чего немедленно вызвал спасательные службы и отправился на объект.

Наслідки ударів РФ по Києву 6 липня
Уничтоженный автомобиль. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Потушить пожар на гаражах пожарным было крайне трудно, ведь из-за бензина и дизельного топлива в баках транспортных средств постоянно возникали повторные вспышки. Борьба с огнем продолжалась почти до самого вечера, ликвидировать пожар удалось лишь около 16:00–17:00.

Читайте также:
Дарницький район прильоти фото
Последствия взрывов. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Пострадавшим автовладельцам и владельцам недвижимости уже разъяснили порядок возмещения ущерба. Ярослав Мизин отметил: «Сгорело 16 автомобилей, три мотоцикла, автомобильный прицеп. Там был глава Дарницкого района, я задал ему вопрос, как будет происходить компенсация людям».

Дарницький район після обстрілу 6 липня
Гаражи полностью уничтожены взрывами и пожарами. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Глава района ответил, что владельцам разрушенных боксов необходимо обратиться в правоохранительные органы, оформить официальные акты и подать заявку на компенсацию через государственное приложение «Дія» по программе «єВідновлення». В то же время для владельцев уничтоженного частного транспорта предусмотрена процедура возмещения через страховые компании.

Дарниця руйнування від прильотів
Машина полностью сгорела. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

В ближайшее время администрация кооператива планирует приступить к расчистке территории.

«Сейчас мы будем заниматься разборкой завалов, уборкой и оформлением документации», — подытожил Мизин.

Новини.LIVE сообщали, что по состоянию на утро вторника, 7 июля, в Дарницком районе Киева спасатели завершили поисковую операцию и приступили к восстановительным работам на месте ночного удара 6 июля. На территории района под обломками разрушенных конструкций обнаружили тело еще одного погибшего, в результате чего общее число жертв вражеской атаки в столице достигло 19 человек. Еще 58 человек, среди которых семеро детей, получили ранения различной степени тяжести.

В то же время в Подольском районе разбор завалов продолжается до сих пор. По предварительной информации, под обломками разрушенного дома там могут находиться еще до десяти человек.

Киев пожар обстрелы Дарницкий район гараж
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации