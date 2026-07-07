Російський удар знищив 36 гаражів та 16 авто на Дарниці: фото наслідків

Знищена автівка та руїни від гаражів. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

У Дарницькому районі Києва розгорнули тимчасовий штаб для збору заяв від громадян, чиє майно постраждало внаслідок російської атаки 6 липня під час якої під удар потрапив й гаражний кооператив. Через займання палива у баках транспортних засобів ліквідація пожежі затягнулася аж до вечора. Вогонь повністю знищив 36 гаражів та 20 одиниць техніки.

Про це повідомив з місця події кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн.

На Дарниці вигоріли гаражі разом з автівками

Масштабна пожежа, яка спалахнула через ворожий приліт, повністю випалила 36 гаражних боксів. Крім того, вогонь ущент знищив 16 автомобілів, три мотоцикли та один автомобільний причіп.

Гаражні бокси зім'яло від сили вибухів. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Голова гаражного кооперативу Ярослав Мізін згадує, що звістку про влучання отримав від чергової охорони приблизно о 04:00 ранку, після чого негайно викликав рятувальні служби та вирушив на об'єкт.

Знищений автомобіль. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Загасити пожежу на гаражах пожежникам було вкрай важко, адже через бензин та дизель у баках транспортних засобів постійно виникали повторні спалахи. Боротьба з вогнем тривала майже до самого вечора, ліквідувати пожежу вдалося лише близько о 16:00-17:00.

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Наслідки вибухів. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Потерпілим автовласникам і господарям нерухомості вже роз'яснили алгоритм стягнення збитків. Ярослав Мізін зазначив: "Згоріло 16 автомобілів, три мотоцикли, автомобільний причіп. Був голова Дарницького району, я йому задав питання, як буде відбуватися компенсація людям".

Гаражі повністю знищені вибухами та пожежами. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Очільник району відповів, що власникам зруйнованих боксів необхідно звернутися до правоохоронних органів, оформити офіційні акти та подати заявку на компенсацію через державний застосунок "Дія" за програмою "єВідновлення". Водночас для власників знищеного приватного транспорту передбачено процедуру відшкодування через страхові компанії.

Повністю вигоріла машина. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Найближчим часом адміністрація кооперативу планує розпочати очищення території.

"Наразі ми будемо займатися розбиранням завалів, прибиранням і складанням документації", — підсумував Мізін.

Новини.LIVE інформували, що станом на ранок вівторка, 7 липня, у Дарницькому районі Києва надзвичайники завершили пошукову операцію та перейшли до відновлювальних робіт на місці нічного удару 6 липня. На території району під уламками зруйнованих конструкцій виявили тіло ще одного загиблого, через що загальна кількість жертв ворожої атаки у столиці сягнула 19 осіб. Ще 58 людей, серед яких семеро дітей, дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Водночас у Подільському районі розбір завалів досі триває. За попередньою інформацією, під уламками зруйнованого будинку там можуть перебувати ще до десяти людей.