Двое слесарей умерли в Киеве от перегрузки — заявление нардепа

Работники энергокомпании восстанавливают электроснабжение для жителей Киева. Фото: REUTERS/Валентин Огиренко

В Киеве продолжаются непрерывные ремонтные работы для восстановления электроснабжения после серии массированных российских атак. Темп работ настолько быстрые и большие, что люди переутомляются. Так стало известно о трагической гибели двух работников.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Кучеренко, комментируя ситуацию с работой аварийных бригад в столице.

В Киеве умерло двое аварийных слесарей

По его словам, слесари коммунальных аварийных служб в Киеве вынуждены работать в условиях аномальной нагрузки. Из-за нехватки персонала часть работников выходит на смены без перерывов и работает по двое, а то и трое суток подряд, фактически на грани физических возможностей.

Кучеренко отметил, что за последние дни зафиксировано как минимум два смертельных случая среди слесарей, которые, по его словам, умерли в результате критической перегрузки.

Сообщение Кучеренко. Фото: скриншот

"За последние дни два слесаря просто умерли от дикой перегрузки.

У многих зафиксировано обморожение и психофизическое истощение.

Просто помните об этом", — сообщил Кучеренко.

Напомним, недавно в Киеве произошла похожая ситуация. Во время аварийных работ погиб энергетик.

Специалисты работают настолько быстро, что порой не замечают серьезные повреждения оборудования. Так на одной из ТЭС произошел курьез — после ремонта там запустили котел с ракетой внутри, которая к счастью не детонировала.

Между тем ситуация в энергосистеме Украины остается сложной — требуется немалое количество трансформаторов и другого оборудования, которое было уничтожено в результате атак РФ.

В столице сейчас более миллиона жителей не имеют ни света, ни отопления. Худшая ситуация в Киеве в Деснянском и Печерском районах.