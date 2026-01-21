Відео
Люди не витримують — у Києві від перевтоми померли слюсарі

Люди не витримують — у Києві від перевтоми померли слюсарі

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 11:52
Двоє слюсарів померли в Києві від перевантаження — заява нардепа
Працівники енергокомпанії відновлюють електропостачання для мешканців Києва. Фото: REUTERS/Валентин Огіренко

У Києві тривають безперервні ремонтні роботи для відновлення електропостачання після серії масованих російських атак. Темп робіт настільки швидкі та великі, що люди перевтомлюються. Так стало відомо про трагічну загибель двох працівників.

Про це повідомив народний депутат Олексій Кучеренко, коментуючи ситуацію з роботою аварійних бригад у столиці.

У Києві померло двоє аварійних слюсарів

За його словами, слюсарі комунальних аварійних служб у Києві змушені працювати в умовах аномального навантаження. Через нестачу персоналу частина працівників виходить на зміни без перерв і працює по дві, то й три доби поспіль, фактично на межі фізичних можливостей.

Кучеренко зазначив, що за останні дні зафіксовано щонайменше два смертельні випадки серед слюсарів, які, за його словами, померли внаслідок критичного перевантаження.

null
Допис Кучеренка. Фото: скриншот

"За останні дні два слюсарі просто померли від дикого перенавантаження.
У багатьох зафіксовано обморожування та психофізичне виснаження.
Просто памʼятайте про це", — повідомив Кучеренко.

Нагадаємо, нещодавно у Києві сталася схожа ситуація. Під час аварійних робіт загинув енергетик.

Фахівці працюють настільки швидко, що деколи не помічають серйозні пошкодження обладнання. Так на одній з ТЕС стався курйоз — після ремонту там запустили котел з ракетою всередині, яка на щастя не детонувала. 

Тим часом ситуація в енергосистемі України залишається складною — потрібна чимала кількість трансформаторів та іншого обідання, яке було знищене внаслідок атак РФ.

У столиці наразі більше мільйона мешканців не мають ані світла, ані опалення. Найгірша ситуація в Києві у Деснянському та Печерському районах

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
