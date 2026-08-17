Ливни, град и шквалы до 20 м/с: завтра в Киеве жара сменится грозой

Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE

Литвин Виктория редактор ленты новостей

В Киевской области и столице 18 августа прогнозируется переменная облачность с прояснениями. Ночью осадков не ожидается, однако днем синоптики прогнозируют дожди, грозы, а в отдельных районах — град и шквалы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Погода в Киеве 18 августа

По данным Укргидрометцентра, ветер будет южным, со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха в области ночью составит 15–20 °C, днем — 28–33 °C. В Киеве ночью ожидается 18–20 °C, а днем температура повысится до 28–30 °C.

Из-за гроз в регионе объявлен I уровень опасности — желтый. Днем 18 августа местами возможны шквалы со скоростью 15–20 м/с и град.

Предупреждение о метеорологических явлениях. Фото: Укргидрометцентр

Погодные условия могут затруднить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также повлиять на движение транспорта.

Как сообщали Новини.LIVE, на Теремках в Киеве во время прокладки теплотрассы планируют срубить деревья. По словам председателя Киевского отделения Архитектурной палаты Национального союза архитекторов Украины Алексея Шемотюка, количество деревьев, которые необходимо было бы срубить, можно было бы сократить до примерно 20, если бы проект теплотрассы изменили.

Как сообщали Новини.LIVE, киевские городские власти до сих пор не обнародовали результаты обследования жилого фонда, хотя уже прошла половина августа. В то же время отсутствие аудита может привести к задержке начала отопительного сезона и повторению масштабных аварий на теплосетях.