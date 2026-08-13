Отопительный сезон 2026 года в Киеве: возможна отсрочка начала

Коммунальник ремонтирует теплосеть в доме. Фото: Новини.LIVE

Киевские городские власти до сих пор не обнародовали результаты обследования жилого фонда, хотя на календаре уже середина августа. Между тем отсутствие аудита грозит задержкой начала отопительного сезона и повторением масштабных аварий на теплосетях.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил народный депутат Юрий Камельчук.

В Киеве отопительный сезон может начаться со значительной задержкой

"Если это не так, пусть кто-нибудь из КГГА опровергнет эту информацию, предоставит подробные данные о том, сколько проверено, где какие потребности, что отремонтировано, где жильцы сами не могут что-то сделать с помощью ОСМД и так далее. Или эту информацию кто-то считает секретной, я же считаю, что она должна быть максимально открытой, чтобы люди могли отреагировать сейчас, пока тепло, и понять, что им на самом деле делать в холодное время года", — подчеркнул Юрий Камельчук.

В ходе обсуждения реализации планов энергетической устойчивости журналисты обратили внимание на то, что столица демонстрирует более медленные темпы подготовки, чем прифронтовые общины, которые ежедневно подвергаются ударам десятков управляемых авиабомб. Отвечая на вопрос о том, что именно сделали городские власти для анализа состояния домов к середине августа, Юрий Камельчук кратко отметил: "Я не видел".

Отдельно народный депутат затронул вопрос восстановления тех объектов, где прошлой зимой из-за замерзания воды происходили разрывы коммуникаций. По его словам, лучше всего информированы о восстановительных работах сами объединения совладельцев.

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"В некоторых случаях, как я знаю, были положительные моменты и выделялись средства на ремонт, однако иногда возникает другая проблема — отсутствие достаточного количества жильцов, чтобы даже просто собраться и скинуться на что-то, чтобы что-то сделать. Поэтому часть людей в некоторых домах может страдать из-за этого. И теоретически городские власти могли бы организовать комплексные комиссии, проверить каждый дом и, в зависимости от возможностей, даже каждого дома, что-то отремонтировать", — пояснил народный депутат.

Из-за неготовности инфраструктуры киевлянам следует быть готовыми к тому, что подача тепла в дома не начнется в привычные сроки. Оценивая возможную задержку, народный депутат напомнил об опыте прошлых лет: "У нас уже был задержка как минимум на две дополнительные недели, то есть не около 15 октября, у нас уже начиналось позже".

Отсрочка начала ремонтных работ создает и риск того, что технические работы будут проводиться уже при понижении температуры. Отвечая на вопрос, может ли отопительный сезон начаться в мороз, Камельчук утвердительно подтвердил такую вероятность: "Может, конечно. В последний момент могут доделывать некоторые вещи, и мы снова можем увидеть, как и в прошлом году, замерзшие трубы в отдельных домах, которые невозможно отремонтировать, пока стоит мороз".

Как сообщали ранее Новини.LIVE", в Киеве продолжается подготовка к возможным длительным отключениям электроэнергии и отсутствию отопления в результате вражеских обстрелов. Еще с мая городские власти начали составлять списки маломобильных жителей и готовить резервный жилой фонд, в который их можно будет расселить в критическом случае.

В то же время в парламенте уровень подготовки Киева к предстоящему отопительному сезону оценивают как один из худших по сравнению с другими регионами. Политики подчеркивают, что киевлянам следует готовиться к самым сложным сценариям развития событий во время предстоящих холодов.

Существенные повреждения столичных ТЭЦ делают невозможным быстрое и полное восстановление теплоснабжения, поэтому температура в домах киевлян зимой может колебаться в пределах +12...+15 °C. Поскольку оперативные ремонты компенсируют дефицит мощностей лишь частично, а угроза новых атак остается высокой, рассчитывать на существенное улучшение ситуации не стоит.