Чернобыльский заповедник показал маленькую хищницу леса

Ласка. Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

Исследователи Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника показали фото ласки и рассказали, как живет этот хищник в диких условиях Зоны отчуждения.

Об этом пишет Новини.LIVE, ссылаясь на сообщение Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Несмотря на высокий уровень заражения радиацией, в Зоне отчуждения животный мир очень разнообразен и активно проживает на территории.

На днях в Чернобыле сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника заметили ласку. В заповеднике рассказали, что это небольшое животное только кажется хрупким и беззащитным, но на самом деле является одним из самых дерзких мелких хищников в лесах.

Отдельная примета, на которую обратили внимание — сезонная окраска. Зимой ласка становится полностью белой, а летом имеет двухцветную шерсть с коричневой спинкой и белым брюшком. В заповеднике объяснили, что такая смена цвета помогает животному маскироваться и во время охоты, и тогда, когда оно само может стать добычей.

Ласка держит добычу в зубах. Фото: Fotkiflo

"Ласка прекрасно лазает по деревьям, быстро бегает и даже хорошо плавает. Во время схватки может громко кричать — так она защищает себя. За сутки ласка способна поймать до 10-15 грызунов, а иногда и больше. Избыток прячет "про запас" — это ее стратегия выживания в сложные периоды", — рассказали исследователи.

Собственных нор ласка, по данным заповедника, не строит. Вместо этого она занимает чужие ходы или дупла, выстилая тайник сухой травой и мхом. Если укрытие обнаружено, ласка очень быстро "переезжает".

