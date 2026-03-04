Відео
Головна Київ У Чорнобилі помітили тендітну і граціозну хижачку — фото

У Чорнобилі помітили тендітну і граціозну хижачку — фото

Ua ru
Дата публікації: 4 березня 2026 14:57
У Чорнобилі помітили білу ласку — як живе цей хижак
Ласка. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник заявив, що нещодавно в Зоні відчуження помітили ласку. Дослідники пояснили, як тварина маскується там завдяки зміні забарвлення та виживає навіть у забрудненому радіацією середовищі.

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на повідомлення Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Читайте також:

В Чорнобильській зоні живе біла ласка

Попри високий рівень зараження радіацією, у Зоні відчуження тваринний світ дуже різноманітний та активно проживає на території.

Днями у Чорнобилі співробітники Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника помітили ласку. У заповіднику розповіли, що ця невелика тварина лише здається тендітною і беззахисною, але насправді є одним із найзухваліших дрібних хижаків у лісах.

Окрема прикмета, на яку звернули увагу — сезонне забарвлення. Узимку ласка стає повністю білою, а влітку має двоколірну шерсть із коричневою спинкою та білим черевцем. У заповіднику пояснили, що така зміна кольору допомагає тварині маскуватися і під час полювання, і тоді, коли вона сама може стати здобиччю.

Ласка
Ласка тримає здобич в зубах. Фото: Fotkiflo

"Ласка чудово лазить по деревах, швидко бігає і навіть добре плаває. Під час сутички може голосно кричати — так вона захищає себе. За добу ласка здатна вполювати до 10-15 гризунів, а інколи й більше. Надлишок ховає "про запас" це її стратегія виживання у складні періоди" — розповіли дослідники.

Власних нір ласка, за даними заповідника, не будує. Замість цього вона займає чужі ходи або дупла, вистеляючи схованку сухою травою та мохом. Якщо укриття виявлене, ласка дуже швидко "переїжджає".

Читайте на Новини.LIVE, який хижий птах нещодавно потрапив у кадр дослідників Чорнобиля, а також історію жінок-самоселок, які живуть у Чорнобильській зоні попри радіацію і відсвяткували 100-річний ювілей.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
