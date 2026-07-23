Путин бил дронами Иисуса Христа: Лора Лумер посетила Киево-Печерскую Лавру

Слева направо: Максим Остапенко, Лора Лумер, Сергей Кислица и Татьяна Бережная. Фото: Facebook/Сергей Кислица

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Американская консервативная блогерша Лора Лумер после посещения Киево-Печерской лавры резко осудила российские атаки на украинские святыни. Она побывала в Успенском соборе, который был поврежден в результате российского удара в ночь на 15 июня.

Она опубликовала эмоциональное обращение к своим подписчикам в соцсети X, передает Новини.LIVE.

Лора Лумер посетила Киево-Печерскую лавру

В своем посте Лумер заявила:

"Путин обстрелял дронами Иисуса Христа. Пробудившийся Рейх и Россия не хотят, чтобы вы увидели это видео".

Путин обстрелял Иисуса Христа дронами.



«Пробужденный Рейх» и Россия не хотят, чтобы вы увидели это видео… pic.twitter.com/ehWxy0lRqe — Laura Loomer (@LauraLoomer) 22 июля 2026

Вместе с заявлением она опубликовала более чем четырехминутный видеоролик, снятый в главном храме Киево-Печерской лавры.

В святыню блогерша приехала вместе с вице-премьер-министром по культуре Татьяной Бережной и первым заместителем главы Офиса президента Сергеем Кислицей.

Сергей Кислица и Лора Лумер. Фото: Facebook/Сергей Кислица

Кислица отметил, что поездка в Лавру произвела на него сильное впечатление.

"Было интересно поговорить с Лорой Лумер, а затем поехать в Киево-Печерскую лавру. Видеть, как Путин нанес удар дроном по сердцу христианства, — это очень сильный и трогательный опыт", — написал он.

Татьяна Бережная, в свою очередь, подчеркнула, что Россия целенаправленно уничтожает украинское культурное наследие, в то время как украинцы стремятся жить, работать, воспитывать детей и строить будущее. По ее словам, мир должен увидеть последствия российской агрессии собственными глазами.

Лору Лумер считают приближенной к президенту США Дональду Трампу. В начале своего визита в Украину она сообщила, что ранее находилась под влиянием российской пропаганды, поэтому решила лично приехать в Киев, чтобы увидеть реальную ситуацию. Ранее блогер критически высказывалась в адрес американской помощи Украине и украинских властей, однако после поездки ее риторика существенно изменилась.

Как писали Новини.LIVE, в ночь на 15 июня российские войска атаковали территорию Киево-Печерской лавры ударными дронами. В результате обстрела загорелась крыша Успенского собора.

Как писали Новини.LIVE, в Офисе президента положительно оценили визит американской журналистки и политического комментатора Лоры Лумер в Украину. Там подчеркнули, что личное знакомство с последствиями российской агрессии помогает международным партнерам и лидерам общественного мнения формировать объективное представление о событиях в Украине.