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Главная Киев Спасатели завершили работы в Киево-Печерской лавре после атаки РФ

Спасатели завершили работы в Киево-Печерской лавре после атаки РФ

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Дата публикации 23 июня 2026 19:55
Киево-Печерская лавра — спасатели завершили работы после обстрелов
Ремонтно-восстановительные работы в Киево-Печерской лавре. Фото: ГСЧС

Российский удар по Киево-Печерской лавре в ночь на 15 июня нанес значительные повреждения Успенскому собору. Сегодня ремонтно-восстановительные работы завершены, специалисты ГСЧС работали на объекте более недели.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС.

Ремонтно-восстановительные работы в Киево-Печерской лавре

"В ночь на 15 июня Россия в очередной раз продемонстрировала свою истинную сущность — ударом по одной из главных святынь Украины, Киево-Печерской лавре. Тогда в результате атаки был поврежден Успенский собор — место, которое для миллионов украинцев является символом веры, истории и духовной силы", — рассказал глава ГСЧС Украины Андрей Даник.

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Ремонтные работы в Киево-Печерской лавре. Фото: ГСЧС
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Киево-Печерская лавра после обстрелов. Фото: ГСЧС
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Спасатели устраняют последствия обстрелов Лавры. Фото: ГСЧС
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Ремонтно-восстановительные работы в Киево-Печерской лавре. Фото: ГСЧС

По его словам, аварийно-восстановительные работы проходили в чрезвычайно сложных условиях и под постоянной угрозой повторных вражеских обстрелов. Только 23 июня работы по консервации поврежденной крыши были завершены. Для осушения строительных конструкций и внутренних помещений на объекте продолжают работать тепловые пушки.

Для ликвидации последствий атаки и сохранения культурного наследия были задействованы значительные ресурсы:

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  • более 100 спасателей из различных подразделений ГСЧС;
  • более 25 единиц специальной техники.

"Это дни напряженной работы, ответственности и борьбы за сохранение бесценного культурного и духовного наследия Украины. За сухими цифрами стоят люди. Те, кто не ищет славы, но каждый день защищает самое дорогое — жизнь, культурное наследие и будущее Украины", — подчеркнул Даник.

Как писали Новини.LIVE, в результате удара по Киево-Печерской лавре была повреждена верхняя часть здания. Из собора сразу эвакуировали религиозные реликвии и музейные экспонаты.

Комментируя этот удар, Кирилл Буданов сказал, что это свидетельство беспомощности и убогости. Также он призвал к усилению международного давления на Россию.

В то же время митрополит Епифаний назвал регулярные обстрелы столицы местью России за невозможность завоевать государство. Он выразил уверенность в несокрушимости народа и неизбежном восстановлении разрушенного.

Киев ГСЧС обстрелы Киево-Печерская лавра
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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