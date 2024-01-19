Проблемы маршруток Киева - как работает мафия частных перевозчиков

Маршрутное такси в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Богданы, пижики, развалюхи, жестянки, консервные банки — как только не называют маршрутные такси (или маршрутки) в Киеве. Некоторые из них наводят настоящий ужас на пассажиров — дыры в сиденьях и в полу, отпадающие на ходу колеса и не закрывающиеся двери, иногда эту композицию довершает хамовитый, а иногда и под хмельком водитель.

Что не так с маршрутными такси Киева, разбирались журналисты проекта "Наша Справа" Новини.LIVE.

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Проблема наличной оплаты в маршрутках

В мае 2023 года в столице разразился скандал прямо в маршрутке из-за наличной оплаты за проезд. Очевидцы говорят, что водитель закрыл дверь транспорта и никого не выпускал, дескать, некоторые пассажиры якобы не заплатили за проезд.

В конце концов, из-за этого инцидента водитель получил выговор. Но на самом деле эта история — ключ к гораздо большей проблеме.

"Многие города Украины уже ввели бесконтактную оплату, безналичную в частных маршрутках. Город Киев оттянул этот процесс на период до конца войны, плюс 9 месяцев. То есть, когда сейчас некоторые города продолжают изменения, то в Киеве это все наоборот максимально затормаживают и не хотят делать. К примеру, очень интересен факт, что есть перевозчики, которые работают в Киеве и других городах, и почему-то в других городах никто не мешает установить им валидаторы и работать. А в Киеве они исключительно работают за наличные", — отмечает соучредитель ОО "Пассажиры Киева" Александр Гречко.

Соучредитель ОО "Пассажиры Киева" Александр Гречко. Фото: Новини.LIVE

Еще в октябре 2022 года в столице на всех видах и маршрутах коммунального общественного транспорта заработала оплата за проезд по банковской карте. Но эти изменения не коснулись маршрутщиков, то есть частных перевозчиков. Они и сейчас работают только с наличными деньгами.

"Мы насчитали, что в Киеве объем этого рынка кэша наличных денег у частных перевозчиков достигает нескольких миллиардов гривен в год. Это оборот по Киеву. Затем, когда поднялись тарифы в два раза, можно сказать, что объем наличных также вырос в два раза, что-то типа 6 или 7 миллиардов гривен", — рассказал эксперт в области городского транспорта Дмитрий Беспалов.

И все бы ничего, только благодаря такой системе оплаты невозможно проконтролировать объем полученных средств перевозчиком, а значит и уплату налогов. Остается надеяться на добросовестность компаний.

"Если мы представим, что все могут платить через банк, а не через наличные деньги, то деньги идут на счет перевозчика, налоговая отслеживает доходы перевозчика и конечно, что нельзя уклониться от уплаты налогов в таком виде. Когда у нас есть система оплаты исключительно за наличные, то никто не мешает сказать частному перевозчику, что он максимально убыточен, что они и всегда делают", — отметил соучредитель ОО "Пассажиры Киева".

Скандальные разборки частных перевозчиков

Нельзя не замечать и того, что вокруг общественного транспорта угрозы и вооруженные нападения почему-то не происходят, это беда маршрутных такси. Несложно догадаться, что стычки между перевозчиками возникают на почве распределения рынка, ну, а если точнее, то из-за все тех же наличных денег.

"Все проблемы общественного транспорта связаны в поле денег. Если мы вспомним о стрельбе в Броварах, когда перевозчики стрелялись между собой, то это явная история. Но там очень много неявных историй: горящие транспортные средства, есть физические повреждения для людей. А почему так? Потому что это очень большой рынок с большим объемом наличных денег", — отметил эксперт в области городского транспорта Дмитрий Беспалов.

Транспортный эксперт Дмитрий Беспалов. Фото: Новини.LIVE

В октябре 2021 года в автобус компании-перевозчика "Транссити" ворвались около 20 молодых людей. Они открыли огонь в транспорте. В результате нападения пострадали несколько сотрудников.

В совершенном заподозрили представителей конкурентной компании, а именно "Авен-Езер". Незадолго до инцидента Департамент транспортной инфраструктуры КГГА расторг договор с этой компанией из-за нарушений, выявленных аудитом.

Несоответствие транспортных средств, ошибки в оформлении документов, нарушение условий конкурса, и это далеко не весь список нарушений, выявленных аудиторами. Оказалось, что кроме "Авен-Езера" фигурировали еще несколько компаний.

Интересно, что в то же время заместитель председателя КГГА по осуществлению самоуправляющихся полномочий Константин Усов начал активную медийную борьбу с частными перевозчиками.

""Авен-Езер" стал пятым и последним представителем мафиозного маршруточного синдиката, чьи юридические диверсии город "разбил" в суде", — сайт КГГА.

Перевозчики считают иначе. В соцсетях они заявили, что с них требовали мзду. А они вроде бы отказались и поплатились за это.

Пост в соцсети. Фото: скриншот

Что интересно, договор был расторгнут еще с одной компанией ООО "Союз-Авто", учредителем которой был Юрий Нестерчук. Именно он и его семья – основатели еще одной вышеупомянутой компании – "Транссити".

Компании Юрия Нестерчука. Фото: Новини.LIVE

В 2021 году тот же заместитель мэра столицы Константин Усов презентовал новые автобусы этого перевозчика, выигравшего конкурс на маршрут. Этот транспорт должен был заменить старые, ржавые маршрутки.

Новые анонсированные автобусы. Фото: Новини.LIVE

Однако, в мае 2023 года, через 2 года после презентации, вместо новеньких гибридных автобусов Вольво на маршруте все еще ездили старые, заброшенные Богданы.

Спросите куда девался комфортабельный транспорт? Перевозчик направил его не просто на другой маршрут, а даже в другой город — почти в 100 километрах от столицы, в Белую Церковь. В конце концов, на данном маршруте с перевозчиком договор расторгли.

Некоторые перевозчики могут проводить подобные манипуляции специально, чтобы получить выгодный контракт, отмечает соучредитель "Пассажиры Киева" Александр Гречко.

"А также есть очень показательная проблема, когда перевозчик приходит, и он подает очень качественные документы, он рекламирует, что будет выполнять безбарьерность, будет много новых автобусов на маршруте. Но случается такое, что эти автобусы новые ездят всего неделю, и их много только неделю, а дальше они заменяются старыми, убитыми "Богданами", и ни о какой инклюзивности там речь идти не может", — отметил соучредитель ОО "Пассажиры Киева".

Похоже, что далеко не со всеми компаниями расторгаются договоры по принципу недобросовестный — не работаешь. Депутат Киевсовета Ксения Семенова отмечает, что существует определенная пристрастность в сотрудничестве с частными перевозчиками.

Депутат Киевсовета Ксения Семенова. Фото: Новини.LIVE

"Недавно я начала получать от жителей Соломенского района сообщения о том, что один из популярных маршрутов 442, что там с частным перевозчиком расторгают договор из-за того, что он не обеспечил условий для людей с инвалидностью. Дело в том, что большинство перевозчиков на большинстве маршрутах Киева не обеспечивают условий для людей с инвалидностью. При этом договоры по этому же признаку с другими перевозчиками не разрывают. То есть определенная предвзятость все же есть", — рассказывает депутат КГГА Ксения Семенова.

Как выбирают победителей на маршруты

Относительно того, как выбирают победителей на тот или иной маршрут, также возникает немало вопросов, ведь аудиторами было установлено, что некоторых участников не допускали к конкурсу без объяснений, а некоторые победители были определены без оценки конкурсного предложения. Как же на самом деле проводят конкурсы на маршруты?

"Департамент транспортной инфраструктуры объявляет конкурс, чтобы определенный маршрут обслуживали какие-то перевозчики. Разные перевозчики подают свои предложения, и комиссия отбирает участников. Осматривает различные предложения и выбирает участников, которые будут предоставлять эти услуги. Но это процесс, который очень скрыт и не в свободном доступе, как например на Прозорро какие-то вещи происходят. Соответственно есть достаточно много манипуляций и коррупционных рисков именно в процессе отбора перевозчика частного", — рассказывает Александр Гречко.

Получается, что победитель выбирается, так сказать, за закрытой дверью. Более того, результаты конкурса не раскрывают, так что в публичной плоскости информация не доступна.

"Открытых конкурсов давно не проводили, ссылаясь на военное положение. Можно делать это в онлайн, выкладывать материалы потом. Я не вижу препятствий, кроме формальных, чтобы делать конкурсы открыто, чтобы перевозчики могли предоставлять качественные услуги", — отметила депутат КГГА Ксения Семенова.

Но журналистам проекта "Наша Справа" все же удалось получить информацию о том, кто сейчас работает на транспортном рынке столицы. И, как выяснилось из ответа КГГА по запросу, договор заключен с 12 компаниями.

Частные перевозчики Киева. Фото: Новини.LIVE

Среди них все те же перевозчики, фигурировавшие в результатах аудита, о котором мы упоминали выше. Так что странно получается, когда представители столичной власти сначала разворачивают медиа кампанию против перевозчиков, называя их маршрутной мафией, а впоследствии с этими же компаниями продолжают сотрудничество.

В то же время не всегда понятно, по какому принципу выбираются маршруты для конкурса, ведь есть случаи, когда частные перевозчики дублируют коммунальный транспорт.

"Прежде всего, это очень много раз можно было увидеть на улицах города, когда частная маршрутка едет впереди коммунального автобуса или троллейбуса, забирает пассажиров, и на автобус или троллейбус остаются лишь льготники. То есть это называется паразитирование", — отмечает соучредитель ОО "Пассажиры Киева".

Похоже, что только на этом паразитирование маршрутчиков не заканчивается.

К примеру, в то время как коммунальщики останавливают движение транспорта во время воздушных тревог, частные перевозчики продолжают курсировать по маршрутам, и повлиять на них похоже никто не может. Эксперты отмечают, что при таком развитии общественного транспорта через несколько лет нас может ожидать транспортный коллапс.

"Я могу нарисовать себе картину, как я вижу 2030 год в Киеве. Деградация общественного транспорта вызовет еще увеличение автомобилизации. Скорее всего, пробки станут еще более невыносимыми, средняя поездка будет превышать 1,5 часа, парковать авто будет негде, и много людей с этим сталкиваясь будет пытаться решить проблемы по-другому. Если не авто, не общественный транспорт, то это легкий транспорт передвижения: скутеры, самокаты и так далее", — рассказывает эксперт в области городского транспорта Дмитрий Беспалов.

Повлиять на ситуацию с частными перевозчиками, непрозрачными конкурсами и наличной оплатой мог бы руководитель Департамента транспорта КГГА Руслан Кандибор, однако, как отмечает депутат Киевсовета Ксения Семенова, несмотря на многочисленные обращения, реакции на проблемы от руководителя нет никакой.

Глава транспортного департамента КГГА Руслан Кандибор. Фото: КГГА

"Если руководитель департамента не реагирует на проблемы, не реагирует на обращение, то меняйте его. Сколько можно игнорировать запросы общественности? Городской голова это игнорирует, ему руководитель нравится. Он пообещал усилить коммуникацию. Так проблема не в коммуникации", — отмечает депутат КГГА Ксения Семенова.

Такая деятельность или бездействие изрядно обманывает киевлян, поэтому они даже неоднократно создавали петиции с требованием уволить директора Департамента Руслана Кандибора. Но все безрезультатно.

Несмотря на постоянные заявления представителей столичных властей о борьбе с маршрутной мафией в столице из года в год возникают скандалы с недобросовестными перевозчиками, вооруженным перераспределением рынка, непрозрачными конкурсами.

При этом качество автопарка не улучшается, пассажиры вынуждены ездить в душном транспорте, иногда разваливающемся прямо на ходу. А между тем люди, отвечающие за развитие транспорта в столице, похоже, продолжают игнорировать проблемы.