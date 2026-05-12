Махинации с генераторами: чиновникам Белой Церкви дали подозрения

Следственные действия у подозреваемых.

Почти 90 тысяч долларов, евро, миллионы гривен наличными и боевые патроны изъяли следователи в ходе расследования финансовых махинаций в Белоцерковском горсовете в Киевской области. Оказалось, что местные чиновники организовали тендер под конкретного поставщика, чтобы в период военного положения существенно переплатить за дизель-генераторы, а полученную "прибыль" легализовать для себя через фиктивные услуги.

Чиновники городского совета Белой Церкви разворовали деньги на закупке генераторов

Схема хищения бюджета была организована чиновниками в 2024 году. Тогда для стабильной работы канализационных очистных сооружений города закупали две дизель-генераторные установки. При этом тендерная документация уже изначально формировалась с грубыми нарушениями: технические параметры были четко прописаны под определенную модель и заранее согласованного поставщика.

Чтобы искусственно завысить ожидаемую стоимость закупки, организаторы использовали поддельные коммерческие предложения. В результате из бюджета территориальной общины уплатили сумму, которая значительно превышала реальную стоимость импортируемого оборудования.

Экспертиза подтвердила, что сумма ущерба достигла отметки в более 5,3 миллиона гривен. Впоследствии, чтобы скрыть следы преступления и легализовать полученные переплаты, фигуранты выводили деньги на счета компаний и физических лиц-предпринимателей. Эти финансовые операции маскировали под переводы за безвозвратную финансовую помощь или оплату несуществующих услуг.

Во время следственных действий оперативники изъяли черновые записи, финансово-хозяйственную документацию, ноутбуки и мобильные телефоны. Кроме этого, у подозреваемых нашли более 1,9 миллиона гривен, почти 90 тысяч долларов США и около 16 тысяч евро. Также среди изъятого имущества оказались патроны калибра 7,62 миллиметра.

Сейчас в рамках уголовного производства объявлено подозрения четырем лицам. Директору общества инкриминируют присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением и отмывание преступных доходов (часть 5 статьи 191 и часть 1 статьи 209 Уголовного кодекса Украины). Начальник отдела закупок Департамента ЖКХ Белоцерковского городского совета получил подозрение в служебной халатности по части 2 статьи 367 УК. Еще двое сообщников будут отвечать перед законом за пособничество в растрате имущества и дальнейшей легализации доходов, полученных преступным путем.

