Главная Киев Махинации с генераторами: чиновникам Белой Церкви дали подозрения

Дата публикации 12 мая 2026 13:15
Следственные действия у подозреваемых. Фото: Нацполиция Украины

Почти 90 тысяч долларов, евро, миллионы гривен наличными и боевые патроны изъяли следователи в ходе расследования финансовых махинаций в Белоцерковском горсовете в Киевской области. Оказалось, что местные чиновники организовали тендер под конкретного поставщика, чтобы в период военного положения существенно переплатить за дизель-генераторы, а полученную "прибыль" легализовать для себя через фиктивные услуги.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины, передает Новини.LIVE.

Чиновники городского совета Белой Церкви разворовали деньги на закупке генераторов

Схема хищения бюджета была организована чиновниками в 2024 году. Тогда для стабильной работы канализационных очистных сооружений города закупали две дизель-генераторные установки. При этом тендерная документация уже изначально формировалась с грубыми нарушениями: технические параметры были четко прописаны под определенную модель и заранее согласованного поставщика.

Генератор. Фото: Нацполиция Украины

Чтобы искусственно завысить ожидаемую стоимость закупки, организаторы использовали поддельные коммерческие предложения. В результате из бюджета территориальной общины уплатили сумму, которая значительно превышала реальную стоимость импортируемого оборудования.

Изъяты наличные средства. Фото: Нацполиция Украины

Экспертиза подтвердила, что сумма ущерба достигла отметки в более 5,3 миллиона гривен. Впоследствии, чтобы скрыть следы преступления и легализовать полученные переплаты, фигуранты выводили деньги на счета компаний и физических лиц-предпринимателей. Эти финансовые операции маскировали под переводы за безвозвратную финансовую помощь или оплату несуществующих услуг.

Во время следственных действий оперативники изъяли черновые записи, финансово-хозяйственную документацию, ноутбуки и мобильные телефоны. Кроме этого, у подозреваемых нашли более 1,9 миллиона гривен, почти 90 тысяч долларов США и около 16 тысяч евро. Также среди изъятого имущества оказались патроны калибра 7,62 миллиметра.

Сейчас в рамках уголовного производства объявлено подозрения четырем лицам. Директору общества инкриминируют присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением и отмывание преступных доходов (часть 5 статьи 191 и часть 1 статьи 209 Уголовного кодекса Украины). Начальник отдела закупок Департамента ЖКХ Белоцерковского городского совета получил подозрение в служебной халатности по части 2 статьи 367 УК. Еще двое сообщников будут отвечать перед законом за пособничество в растрате имущества и дальнейшей легализации доходов, полученных преступным путем.

Новини.LIVE ранее сообщали, что в Киеве разоблачили тренера по джиу-джитсу, который развращал несовершеннолетних учениц. Оказалось, что мужчина давно совершал насильственные действия.

Также правоохранители передали в суд дела против бывшего директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА. Он допустил убытки для бюджета столицы в 3,6 млн гривен из-за непостроенной парковки на Крещатике.

коррупция деньги Киевская область
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
