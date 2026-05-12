Махінації з генераторами: чиновникам Білої Церкви дали підозри

Слідчі дії у підозрюваних. Фото: Нацполіція України

Майже 90 тисяч доларів, євро, мільйони гривень готівкою та бойові набої вилучили слідчі під час розслідування фінансових махінацій у Білоцерківській міськраді в Київській області. Виявилось, що місцеві посадовці організували тендер під конкретного постачальника, щоб у період воєнного стану суттєво переплатити за дизель-генератори, а отриманий "прибуток" легалізувати для себе через фіктивні послуги.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції України.

Чиновники міської ради Білої Церкви розікрали гроші на закупівлі генераторів

Схема розкрадання бюджету була організована посадовцями у 2024 році. Тоді для стабільної роботи каналізаційних очисних споруд міста закуповували дві дизель-генераторні установки. При цьому тендерна документація уже від початку формувалася із грубими порушеннями: технічні параметри були чітко прописані під визначену модель та заздалегідь узгодженого постачальника.

Генератор. Фото: Нацполіція України

Аби штучно завищити очікувану вартість закупівлі, організатори використали підроблені комерційні пропозиції. У результаті з бюджету територіальної громади сплатили суму, яка значно перевищувала реальну вартість імпортованого обладнання.

Вилучені готівкові кошти. Фото: Нацполіція України

Експертиза підтвердила, що сума збитків сягнула позначки у понад 5,3 мільйона гривень. Згодом, щоб приховати сліди злочину та легалізувати отримані переплати, фігуранти виводили гроші на рахунки компаній та фізичних осіб-підприємців. Ці фінансові операції маскували під перекази за безповоротну фінансову допомогу або ж оплату неіснуючих послуг.

Під час слідчих дій оперативники вилучили чорнові записи, фінансово-господарську документацію, ноутбуки та мобільні телефони. Окрім цього, у підозрюваних знайшли понад 1,9 мільйона гривень, майже 90 тисяч доларів США та близько 16 тисяч євро. Також серед вилученого майна опинилися набої калібру 7,62 міліметра.

Наразі у межах кримінального провадження оголошено підозри чотирьом особам. Директору товариства інкримінують привласнення майна через зловживання службовим становищем та відмивання злочинних доходів (частина 5 статті 191 та частина 1 статті 209 Кримінального кодексу України). Начальник відділу закупівель Департаменту ЖКГ Білоцерківської міської ради отримав підозру у службовій недбалості за частиною 2 статті 367 ККУ. Ще двоє спільників відповідатимуть перед законом за пособництво у розтраті майна та подальшій легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

