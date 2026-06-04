Марк Рютте на Лукьяновке оценил российские удары по Киеву: видео

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетил Лукьяновку в Киеве, где воочию увидел разрушения от недавних российских обстрелов. Глава НАТО назвал массированные удары по городам проявлением слабости и трусости Кремля, отметив, что Россия проигрывает на фронте и поэтому пытается запугать гражданских жителей террором.

Соответствующее видео Марк Рютте опубликовал в Instagram, сообщает Новини.LIVE.

Генсек НАТО увидел последствия ударов России по Киеву

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время своего визита в Киев посетил Лукьяновку - один из районов столицы, который больше всего пострадал от массированных российских обстрелов в течение последних дней. Вместе с ним на место разрушений прибыли послы всех 32 стран-членов Альянса. Дипломаты и руководитель НАТО зафиксировали последствия ударов непосредственно на фоне сильно поврежденного торгового центра, гражданского универмага и станции метро.

Марк Рютте резко осудил тактику российских военных, назвав их действия трусостью. По его словам, Россия не может достичь успеха на линии фронта, где украинские военные демонстрируют невероятные результаты.

"Они пытаются сеять страх и террор здесь, в Украине, и делают это. Это трусливый поступок, потому что сейчас они не могут победить на передовой, ведь украинцы справляются невероятно хорошо. Вместо того, чтобы воевать на передовой, где они все еще находятся, но не побеждают, они пытаются сеять страх и террор в городах", — заявил Марк Рютте.

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Глава Альянса отдельно отметил героизм украинских пожарных и спасателей, которые ликвидируют последствия прилетов под угрозой повторных ударов. Марк Рютте напомнил о коварной российской практике двойных атак, когда вторая ракета прилетает на то же место через несколько минут после первой и именно из-за такого обстрела на Лукьяновке недавно погиб один из спасателей.

Генсек резюмировал, что такой террор никогда не поможет россиянам выиграть войну, поскольку ни украинский народ, ни международные партнеры этого не позволят.

"Я здесь с 32 послами НАТО. Все союзники НАТО здесь, в Киеве. И, я думаю, это четкий знак, где Путин на днях говорил всем миссиям покинуть Киев. Но вместо того, чтобы уйти, 32 посла здесь, 32 союзника здесь, как четкий знак, что мы с Украиной. Большое уважение к их стойкости, к тому, что они на фронте делают. Но также это способ доказать, что таким террором россияне никогда не выиграют эту войну. Украинцы никогда не позволят этому произойти. Мы не дадим этому произойти", — сказал Марк Рютте.

Новини.LIVE ранее сообщали, что в начале апреля Марк Рютте озвучил сдержанную оценку относительно перспектив скорого присоединения Украины к Североатлантическому альянсу. Во время общения с журналистами он констатировал, что в краткосрочной перспективе ожидать полноправного вступления нашего государства не стоит.

Также 3 апреля Владимир Зеленский встретился в Киеве с генсеком НАТО Марком Рютте и официальными послами государств блока. Главными темами диалога стали насущные оборонные потребности Украины и наращивание военной поддержки. Кроме того, участники встречи отдельно обсудили способы модернизации систем противоракетной обороны на европейском континенте.