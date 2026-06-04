Марк Рютте на Лук'янівці оцінив російські удари по Києву: відео

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідав Лук'янівку в Києві, де на власні очі побачив руйнування від нещодавніх російських обстрілів. Очільник НАТО назвав масовані удари по містах проявом слабкості та боягузтва Кремля, наголосивши, що Росія програє на фронті й тому намагається залякати цивільних мешканців терором.

Відповідне відео Марк Рютте опублікував у Instagram, повідомляє Новини.LIVE.

Генсек НАТО побачив наслідки ударів Росії по Києву

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час свого візиту до Києва відвідав Лук’янівку — один із районів столиці, який найбільше постраждав від масованих російських обстрілів протягом останніх днів. Разом із ним на місце руйнувань прибули посли всіх 32 країн-членів Альянсу. Дипломати та керівник НАТО зафіксували наслідки ударів безпосередньо на тлі сильно пошкодженого торгівельного центру, цивільного універмагу та станції метро.

Марк Рютте різко засудив тактику російських військових, назвавши їхні дії боягузтвом. За його словами, Росія неспроможна досягти успіху на лінії фронту, де українські військові демонструють неймовірні результати.

"Вони намагаються сіяти страх і терор тут, в Україні, і роблять це. Це боягузливий вчинок, бо наразі вони не можуть перемогти на передовій, адже українці справляються неймовірно добре. Замість того, щоб воювати на передовій, де вони все ще знаходяться, але не перемагають, вони намагаються сіяти страх і терор у містах", — заявив Марк Рютте.

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Очільник Альянсу окремо відзначив героїзм українських пожежників і рятувальників, які ліквідовують наслідки прильотів під загрозою повторних ударів. Марк Рютте нагадав про підступну російську практику подвійних атак, коли друга ракета прилітає на те саме місце за кілька хвилин після першої і саме через такий обстріл на Лук'янівці нещодавно загинув один із рятувальників.

Генсек резюмував, що такий терор ніколи не допоможе росіянам виграти війну, оскільки ні український народ, ні міжнародні партнери цього не дозволять.

"Я тут із 32 послами НАТО. Усі союзники НАТО тут, у Києві. І, я думаю, це чіткий знак, де Путін днями казав усім місіям залишити Київ. Але замість того, щоб піти, 32 посли тут, 32 союзники тут, як чіткий знак, що ми з Україною. Велика повага до їхньої стійкості, до того, що вони на фронті роблять. Але також це спосіб довести, що таким терором росіяни ніколи не виграють цієї війни. Українці ніколи не дозволять цьому статися. Ми не дамо цьому статися", — сказав Марк Рютте.

Новини.LIVE раніше повідомляли, що на початку квітня Марк Рютте озвучив стриману оцінку щодо перспектив швидкого приєднання України до Північноатлантичного альянсу. Під час спілкування з журналістами він констатував, що в короткостроковій перспективі очікувати на повноправний вступ нашої держави не варто.

Також 3 квітня Володимир Зеленський зустрівся у Києві з генсеком НАТО Марком Рютте та офіційними послами держав блоку. Головними темами діалогу стали нагальні оборонні потреби України та нарощування військової підтримки. Крім того, учасники зустрічі окремо обговорили способи модернізації систем протиракетної оборони на європейському континенті.