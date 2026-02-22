Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Масленица в Киеве — где дешево погулять и вкусно поесть в столице

Масленица в Киеве — где дешево погулять и вкусно поесть в столице

Ua ru
Дата публикации 22 февраля 2026 00:18
Последний день Масленицы в Киеве — где вкусно поесть и посмотреть на сожжение чучела
Кукла из соломы. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

В воскресенье, 22 февраля, киевляне будут праздновать последний день Масленицы. Есть несколько локаций, которые стоит в этот день посетить тем, кто хочет вкусно поесть, активно отдохнуть и насладиться традициями.

Новини.LIVE рассказывают об этом со ссылкой на Life.Kyiv.ua.

Реклама
Читайте также:

Как отпраздновать последний день Масленицы в Киеве

Главное событие праздника состоится на ВДНХ. 22 февраля с 19:25 до 20:00 будет продолжаться огненное шоу и сожжение чучела. Кроме того, состоятся танцевальные мастер-классы. Вход свободный для всех желающих.

Казацкая Масленица в Мамаевой Слободе

Здесь празднования проходят в атмосфере казацкого поселка XVII-XVIII века. Гостей ждут увлекательные украинские обряды, например, "волочение колодки". Кроме того, в последний день можно будет посетить ярмарку мастеров, мастер-классы по росписи писанок, изготовлению оберегов, ткачеству и тому подобное.

Стоимость билета для взрослых — 450 грн. Детский билет обойдется в 300 грн.

Як кияни святкують Масницю на ВДНГ 21 лютого
Празднование Масленицы на ВДНХ. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Масленица в Парке "Феофания"

Здесь посетителей ждет праздник под открытым небом с активными развлечениями: перетягиванием каната и хороводами у костра. В 17:00 начнутся торжественные проводы зимы. Стоимость входа — 60 грн.

Лекции о смыслах праздника в book.ua space (ВДНХ)

На две познавательные встречи в шестом павильоне ВДНХ приглашает проект "Витоки":

  • в 13:00 состоится лекция фольклористки Дарьи Анцибор о настоящих традициях Масленицы;
  • в 16:00 исследовательница гастрокультуры Елена Брайченко расскажет о кулинарных трансформациях праздника.

Гуляния на Бессарабском рынке

Также отпраздновать последний день Масленицы можно на Бессарабском рынке. 22 февраля с 16:00 до 18:30 здесь будут проходить атмосферные мероприятия: угощение блинами, наливками, народные песни и выступления ансамбля "Веселина".

Масленица 2026

В этом году на ВДНХ для жителей Киева и гостей города организовали ряд интересных активностей и развлечений. Новини.LIVE показывали фоторепортаж с предпоследнего дня празднования Масленицы в столице.

В то же время директор музея живой истории "Мамаева Слобода" Карина Олейник заявила, что не стоит праздновать Масленицу. Она считает, что это московские традиции, которые были навязаны украинцам.

В народе существует немало примет, связанных с Масленичной неделей. Некоторые из них говорят о том, от чего стоит воздержаться в этот период, чтобы не потерять удачу. Другие же наоборот советуют, что и как стоит делать на Масленицу, чтобы привлечь к себе счастье.

Киев молодежь Масленица празднование Масленая неделя
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации