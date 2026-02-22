Последний день Масленицы в Киеве — где вкусно поесть и посмотреть на сожжение чучела

Кукла из соломы. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

В воскресенье, 22 февраля, киевляне будут праздновать последний день Масленицы. Есть несколько локаций, которые стоит в этот день посетить тем, кто хочет вкусно поесть, активно отдохнуть и насладиться традициями.

Новини.LIVE рассказывают об этом со ссылкой на Life.Kyiv.ua.

Как отпраздновать последний день Масленицы в Киеве

Главное событие праздника состоится на ВДНХ. 22 февраля с 19:25 до 20:00 будет продолжаться огненное шоу и сожжение чучела. Кроме того, состоятся танцевальные мастер-классы. Вход свободный для всех желающих.

Казацкая Масленица в Мамаевой Слободе

Здесь празднования проходят в атмосфере казацкого поселка XVII-XVIII века. Гостей ждут увлекательные украинские обряды, например, "волочение колодки". Кроме того, в последний день можно будет посетить ярмарку мастеров, мастер-классы по росписи писанок, изготовлению оберегов, ткачеству и тому подобное.

Стоимость билета для взрослых — 450 грн. Детский билет обойдется в 300 грн.

Празднование Масленицы на ВДНХ. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Масленица в Парке "Феофания"

Здесь посетителей ждет праздник под открытым небом с активными развлечениями: перетягиванием каната и хороводами у костра. В 17:00 начнутся торжественные проводы зимы. Стоимость входа — 60 грн.

Лекции о смыслах праздника в book.ua space (ВДНХ)

На две познавательные встречи в шестом павильоне ВДНХ приглашает проект "Витоки":

в 13:00 состоится лекция фольклористки Дарьи Анцибор о настоящих традициях Масленицы;

в 16:00 исследовательница гастрокультуры Елена Брайченко расскажет о кулинарных трансформациях праздника.

Гуляния на Бессарабском рынке

Также отпраздновать последний день Масленицы можно на Бессарабском рынке. 22 февраля с 16:00 до 18:30 здесь будут проходить атмосферные мероприятия: угощение блинами, наливками, народные песни и выступления ансамбля "Веселина".

Масленица 2026

В этом году на ВДНХ для жителей Киева и гостей города организовали ряд интересных активностей и развлечений. Новини.LIVE показывали фоторепортаж с предпоследнего дня празднования Масленицы в столице.

В то же время директор музея живой истории "Мамаева Слобода" Карина Олейник заявила, что не стоит праздновать Масленицу. Она считает, что это московские традиции, которые были навязаны украинцам.

В народе существует немало примет, связанных с Масленичной неделей. Некоторые из них говорят о том, от чего стоит воздержаться в этот период, чтобы не потерять удачу. Другие же наоборот советуют, что и как стоит делать на Масленицу, чтобы привлечь к себе счастье.