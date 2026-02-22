Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Головна Київ Спалення опудала та частування — як провести Масницю у Києві

Спалення опудала та частування — як провести Масницю у Києві

Ua ru
Дата публікації: 22 лютого 2026 00:18
Як відсвяткувати останній день Масниці у Києві — бюджетні точки та яскраві локації
Лялька із соломи. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Київ в неділю, 22 лютого, святкуватиме останній день Масниці. Якщо ви шукаєте локації, аби яскраво провести цей день, поласувати смачною їжею та подивитися на спалення опудала, ця добірка точно для вас.

Новини.LIVE розповідають про це з посиланням на Life.Kyiv.ua.

Як відсвяткувати останній день Масниці у Києві

Головна подія свята відбудеться на ВДНГ. 22 лютого з 19:25 до 20:00 триватиме вогняне шоу та спалення опудала. Крім того, відбудуться танцювальні майстер-класи. Вхід вільний для усіх охочих.

Козацька Масниця в Мамаєвій Слободі

Тут святкування відбуваються в атмосфері козацького селища XVII–XVIII століття. На гостей чекають захопливі українські обряди, наприклад, "волочіння колодки". Крім того, в останній день можна буде відвідати ярмарок майстрів, майстер-класи з писанкарства, виготовлення оберегів, ткацтва тощо.

Вартість квитка для дорослих — 450 грн. Дитячий білет обійдеться у 300 грн.

Як кияни святкують Масницю на ВДНГ 21 лютого
Святкування Масниці на ВДНГ. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Масниця у Парку "Феофанія"

Тут на відвідувачів чекає свято просто неба з активними розвагами: перетягуванням канату та хороводами біля багаття. О 17:00 розпочнуться урочисті проводи зими. Вартість входу — 60 грн.

Лекції про сенси свята у book.ua space (ВДНГ)

На дві пізнавальні зустрічі у шостому павільйоні ВДНГ запрошує проєкт "Витоки":

  • о 13:00 відбудеться лекція фольклористки Дар'ї Анцибор про справжні традиції Масляної;
  • о 16:00 дослідниця гастрокультури Олена Брайченко розповість про кулінарні трансформації свята.

Гуляння на Бессарабському ринку

Також відсвяткувати останній день Масниці можна на Бессарабському ринку. 22 лютого з 16:00 до 18:30 тут будуть тривати атмосферні заходи: частування млинцями, наливками, народні співи та виступи ансамблю "Веселина".

Масниця 2026

Цьогоріч на ВДНГ для жителів Києва та гостей міста організували низку цікавих активностей та розваг. Новини.LIVE показували фоторепортаж з передостаннього дня святкування Масниці у столиці.

Водночас директорка музею живої історії "Мамаєва Слобода" Каріна Олійник заявила, що не варто святкувати Масницю. Вона вважає, що це московські традиції, що були нав'язані українцям.

У народі існує чимало прикмет, що пов'язані з Масним тижнем. Деякі з них говорять про те, від чого варто утриматися в цей період, аби не втратити удачу. Інші ж навпаки радять, що і як варто робити на Масляну, аби привернути до себе щастя.

Київ молодь Масниця святкування Масний тиждень
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
