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Главная Киев Масштабное ДТП в центре Киева: микроавтобус влетел в авто полиции и BMW

Масштабное ДТП в центре Киева: микроавтобус влетел в авто полиции и BMW

Ua ru
Дата публикации 9 июня 2026 11:25
Масштабное ДТП в центре Киева: микроавтобус влетел в авто полиции и BMW
Последствия ДТП. Фото: Новости.LIVE

В центре Киева во вторник, 9 июня, произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, автомобиля BMW и патрульной машины полиции. Водитель буса Renault на высокой скорости проигнорировал запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло сильное тройное столкновение, а одного из участников аварии госпитализировала скорая.

Об этом сообщил журналист Новини.LIVE Александр Саюн.

В Киеве произошла тройная авария в Шевченковском районе

В Шевченковском районе Киева, на улице Назаровской, произошла серьезная авария, в которой пострадал служебный автомобиль полиции. Журналист Александр Саюн сообщил, что официальных комментариев от пресс-службы Национальной полиции или патрульных пока нет.

Аварія ДТП Київ
Избитый бус. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Водитель буса проигнорировал красный свет и протаранил транспортный поток. В результате этого опасного маневра патрульный автомобиль столкнулся с легковушкой BMW. Правоохранители на месте аварии уже подтвердили, что вины представителей патрульной полиции в этом инциденте нет.

Аварія в Шевченківському районі Києва
Автомобиль полиции и другая машина, которые пострадали от ДТП. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Сила столкновения была настолько мощной, что обломки кузовов и деталей разлетелись на десятки метров по всей дорожной полосе. Особенно сильные повреждения получил автомобиль BMW, потому что удар пришелся на заднюю часть легковушки, которую буквально смяло.

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Без госпитализации не обошлось. С места ДТП уехала карета скорой помощи, которая забрала в больницу одного из пассажиров микроавтобуса Renault.

Сейчас там находится следственная группа, которая проводит с мужчиной первоочередные правоохранительные действия. Коммунальные службы пока не убирают поврежденные машины и куски бамперов с проезжей части, поскольку криминалисты ожидают приезда специализированной группы для фиксации всех деталей масштабного ДТП.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, в Киеве правоохранители обнародовали данные о водителе Mercedes-Benz, который совершил смертельную аварию на Караваевых Дачах. В том ДТП погибли четыре человека, среди которых был ребенок, еще троих госпитализировали в тяжелом состоянии. Первый заместитель руководителя патрульной полиции Алексей Билошицкий сообщил, что за этим авто зафиксировано 39 нарушений ПДД, преимущественно за превышение скорости. Теперь виновнику грозит до десяти лет заключения с лишением водительских прав.

Также вечером 6 июня на проспекте Красной Калины произошла другая авария, где легковушка Audi врезалась в грузовик, а его водителя забрала скорая.

ДТП Киев авария
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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