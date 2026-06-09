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Головна Київ Масштабна ДТП у центрі Києва: мікроавтобус влетів у авто поліції та BMW

Масштабна ДТП у центрі Києва: мікроавтобус влетів у авто поліції та BMW

Ua ru
Дата публікації: 9 червня 2026 11:25
Масштабна ДТП у центрі Києва: мікроавтобус влетів у авто поліції та BMW
Наслідки ДТП. Фото: Новини.LIVE

У центрі Києва у вівторок, 9 червня, сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса, автомобіля BMW та патрульної автівки поліції. Водій буса Renault на високій швидкості проігнорував заборонений сигнал світлофора, внаслідок чого відбулося сильне потрійне зіткнення, а одного з учасників аварії госпіталізувала швидка.

Про це повідомив журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн.

В Києві сталася потрійна аварія у Шевченківському районі

У Шевченківському районі Києва, на вулиці Назарівській, сталася серйозна аварія, у якій постраждав службовий автомобіль поліції. Журналіст Олександр Саюн повідомив, що офіційних коментарів від пресслужби Національної поліції чи патрульних наразі немає.

Аварія ДТП Київ
Побитий бус. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Водій буса проігнорував червоне світло і протаранив транспортний потік. Внаслідок цього небезпечного маневру патрульний автомобіль зіштовхнувся з легковиком BMW. Правоохоронці на місці аварії вже підтвердили, що провини представників патрульної поліції у цьому інциденті немає.

Аварія в Шевченківському районі Києва
Автомобіль поліції та інша автівка, які постраждали від ДТП. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Сила зіткнення була настільки потужною, що уламки кузовів та деталей розлетілися на десятки метрів по всій дорожній смузі. Особливо сильних пошкоджень зазнав автомобіль BMW, бо удар припав на задню частину легковика, яку буквально зім'яло. 

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Без госпіталізації не минулося. З місця ДТП поїхала карета швидкої допомоги, яка забрала до лікарні одного з пасажирів мікроавтобуса Renault. 

Наразі там перебуває слідча група, яка проводить із чоловіком першочергові правоохоронні дії. Комунальні служби поки не прибирають пошкоджені машини та шматки бамперів з проїжджої частини, оскільки криміналісти очікують на приїзд спеціалізованої групи для фіксації всіх деталей масштабної ДТП.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, у Києві правоохоронці оприлюднили дані про водія Mercedes-Benz, який вчинив смертельну аварію на Караваєвих Дачах. У тій ДТП загинули четверо людей, серед яких була дитина, ще трьох госпіталізували у тяжкому стані. Перший заступник керівника патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що за цим авто зафіксовано 39 порушень ПДР, переважно за перевищення швидкості. Тепер винуватцю загрожує до десяти років ув'язнення з позбавленням водійських прав.

Також увечері 6 червня на проспекті Червоної Калини сталася інша аварія, де легковик Audi врізався у вантажівку, а його водія забрала швидка.

ДТП Київ аварія
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
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