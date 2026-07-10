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Главная Киев Масштабные разрушения в Вишневом: город приходит в себя после атаки РФ

Масштабные разрушения в Вишневом: город приходит в себя после атаки РФ

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2026 12:03
Атака РФ на Вишневое: 9 погибших, десятки раненых и сотни поврежденных домов
Ликвидация последствий атаки РФ на Вишневое. Фото: Александр Саюн/Новини.LIVE

Город Вишневое в Киевской области продолжает ликвидировать последствия российского удара, который привёл к масштабным разрушениям и пожару. В результате удара погибли девять человек, ещё около 60 получили ранения.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил корреспондент Александр Саюн.

В Вишневом ликвидируют последствия масштабного нападения РФ

По словам журналиста, вражеский удар пришелся по складским помещениям, что привело к крупному пожару и серии мощных вторичных детонаций.

В результате атаки, произошедшей 6 июля, из опасной зоны пришлось эвакуировать около 500 жителей. Также было повреждено более 250 частных домов и 27 многоэтажек. В жилых домах выбило почти 1700 окон.

Масштабні руйнування у Вишневому: місто оговтується після атаки РФ - фото 1
Уцелевшая кукла среди поврежденного имущества. Фото: Александр Саюн/Новини.LIVE
Масштабні руйнування у Вишневому: місто оговтується після атаки РФ - фото 2
Вишневое после атаки РФ. Фото: Александр Саюн/Новини.LIVE
Масштабні руйнування у Вишневому: місто оговтується після атаки РФ - фото 3
Последствия атаки РФ по Вишневому. Фото: Александр Саюн/Новини.LIVE

Общая площадь разрушений охватила около 13 гектаров жилой застройки.

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В настоящее время в городе продолжают работать штабы помощи, где жители могут получить гуманитарную и психологическую поддержку, а также подать заявления на получение компенсаций.

Также сообщается, что президент Украины анонсировал кадровые решения и возможные увольнения в системе "Укроборонпрома" из-за халатности, которая, по его словам, могла привести к гибели мирных жителей.

"Я этого никогда не забуду, это мой второй день рождения. В два часа ночи произошел удар, а через несколько часов началась детонация. Мы спустились с мужем и соседями, вокруг уже все взрывалось, горели дома, все было чёрным. Было очень опасно. Мы хотели убежать, но вокруг было много черного дыма, нечем было дышать. Почему-то нам отключили воду, хотя соседи пытались тушить пожар, но воды не было. Мы побежали к остановке, обернулись — и увидели, что наш дом горит. Теперь его уже нельзя восстановить, его нужно только сносить", — рассказала жительница Вишневого Ирина журналисту Новини.LIVE Александру Саюну.

Новини.LIVE сообщали, что объект в Вишневом Киевской области, где после российского удара произошла повторная детонация, не находится в сфере управления Вооруженных сил Украины. В Генеральном штабе заявили, что он не подчиняется украинской армии, а также подчеркнули, что размещение складов боеприпасов и других подобных объектов вблизи жилой застройки запрещено.

Новини.LIVE сообщали , что в результате российской атаки на Вишневое 6 июля число погибших возросло до девяти. В больнице скончался мужчина, получивший тяжелые ранения.

Киевская область война в Украине атака России на Украину
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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