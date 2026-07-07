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Главная Киев Не подчиняется ВСУ: Генштаб об объекте, который детонировал в Вишневом

Не подчиняется ВСУ: Генштаб об объекте, который детонировал в Вишневом

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2026 21:06
Взрыв в Вишневом: в Генштабе прокомментировали инцидент
Спасатели устраняют последствия атаки РФ на Киевскую область в ночь на 6 июля 2026 года. Фото: ГСЧС

Объект в Вишневом Киевской области, где после российской атаки произошла повторная детонация, не входит в сферу управления Вооруженных сил Украины. В Генеральном штабе подчеркнули, что он не подчиняется украинской армии. В то же время там напомнили о запрете на размещение складов боеприпасов и других подобных объектов вблизи гражданской застройки.

Об этом сообщил пресс-секретарь Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лиховой в комментарии "Украинской правде", сообщает Новини.LIVE.

Взрыв в Вишневом: Генштаб объяснил ситуацию

По словам представителя Генштаба, объект в Вишневом, где 6 июля вновь прогремели взрывы, не имеет отношения к Вооруженным силам Украины. В ведомстве также отметили, что остается в силе распоряжение Главнокомандующего ВСУ, запрещающее размещение складов боеприпасов и других опасных объектов рядом с местами пребывания гражданского населения.

"Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает, что объект, на котором произошли взрывы в Вишневом Киевской области, не входит в сферу управления и не подчиняется Вооруженным силам Украины.

В то же время остается в силе распоряжение Главнокомандующего Вооруженных сил Украины, которым запрещено размещение складов боеприпасов и других подобных объектов рядом с гражданской застройкой и местами пребывания мирных жителей", — отметил представитель Генштаба.

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В то же время он добавил, что Вооруженные силы Украины продолжают защищать гражданское население и выразили соболезнования мирным жителям, пострадавшим в результате трагедии:

"ВСУ неизменно стоят на страже безопасности гражданского населения и выражают искренние соболезнования мирным жителям, пострадавшим в результате трагедии, вызванной ударом российского агрессора".

Напомним, что в ночь на 6 июля Россия совершила массированную комбинированную атаку на Украину, применив беспилотники и ракеты различных типов. Основной удар РФ был нанесен по Киеву и Киевской области.

Было зафиксировано попадание 29 баллистических ракет и 18 ударных беспилотников в 34 населенных пунктах. В Вишневом Киевской области из-за угрозы повторной детонации эвакуировали почти 500 жителей.

Новини.LIVE сообщали, что после российского удара по Вишневому в Киевской области около 300 частных домов остались без газоснабжения. Аварийные бригады работают над восстановлением сетей, поврежденных в результате атаки. Всего к ликвидации последствий привлекли более 50 специалистов и спецтехнику.

Новини.LIVE также сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский поручил СБУ и разведке выяснить все обстоятельства инцидента в Вишневом в Киевской области. После российской атаки в городе продолжаются спасательные работы, разбор завалов и ликвидация пожаров из-за вторичных детонаций. По словам главы государства, Россия ночью 6 июля нанесла массированный удар по Украине, основными целями которого стали Киев и область.

Киев Киевская область обстрелы Генштаб ВСУ
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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