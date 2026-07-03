Последствия атаки на Киев 2 июля: сколько погибших и раненых

Женщина смотрит на руины дома в Киеве. Фото: REUTERS/Алина Смутко

В Киеве 3 июля по-прежнему продолжаются поисково-спасательные работы после смертоносного российского удара, нанесённого оккупантами в ночь на 2 июля. Медикам удалось стабилизировать состояние некоторых госпитализированных детей и взрослых. В то же время некоторые до сих пор числятся без вести пропавшими.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.

Кличко сообщил подробности о состоянии пострадавших от атак России по Киеву 2 июля

В Киеве в больницах на утро находятся 56 пациентов, получивших ранения в результате последней массированной атаки на столицу. Общее количество пострадавших жителей города на данный момент составляет 92 человека, по последним данным число погибших достигло 30 человек.

Среди тех, кто находится в стационарных отделениях и получает всю необходимую медицинскую помощь, есть шесть медицинских работников.

Также госпитализированы четверо детей. Отдельно Кличко отметил, что врачам удалось стабилизировать состояние членов одной семьи: годовалого мальчика, пятилетней девочки, их родителей и бабушки. Все они находятся под наблюдением специалистов, медики фиксируют положительную динамику лечения.

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В то же время в больнице находится 10-летний мальчик, о госпитализации которого стало известно накануне.Судьба его родителей пока неизвестна, их считают пропавшими без вести. Сейчас рядом с мальчиком в медицинском учреждении находится его дедушка.

До сих пор неизвестна и судьба 15-летней девочки, которая также числится пропавшей без вести. Поисково-спасательные работы на местах попаданий не прекращаются уже второе сутки подряд. Параллельно с этим на местах работают судмедэксперты, которые проводят идентификацию фрагментов тел погибших.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что представитель Воздушных сил Юрий Игнат назвал атаку на Киев 2 июля беспрецедентной. Враг применил рекордное количество баллистических ракет — 28 единиц, а также использовал новые модификации ударных беспилотников.

На фоне этих событий президент Владимир Зеленский, посетив пострадавшие от удара районы столицы, сообщил о предстоящем визите в Украину спецпредставителей США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера. Глава государства отметил, что уже вчера секретарь СНБО Рустем Умеров установил первые контакты с американскими официальными лицами. Визит представителей США призван лично ознакомить их с последствиями российской агрессии, чтобы они смогли проинформировать администрацию президента Дональда Трампа о реальной ситуации в стране и необходимости дальнейшей поддержки.