Наслідки атаки на Київ 2 липня: скільки загиблихь та поранених

Жінка дивиться на руїни будинку в Києві. Фото: REUTERS/Alina Smutko

У Києві 3 липня досі тривають пошуково-рятувальні роботи після смертоносної російської атаки, яку окупанти здійснили у ніч проти 2 липня. Стан деяких госпіталізованих дітей та дорослих медикам вдалося стабілізувати. Водночас деякі досі вважаються безвісти зниклими.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає Новини.LIVE.

Кличко повідомив деталі про стан постраждалих від атак Росії по Києву 2 липня

У Києві в лікарнях на ранок перебувають 56 пацієнтів, які отримали поранення внаслідок останньої масованої атаки на столицю. Загальна кількість постраждалих мешканців міста наразі становить 92 особи, за останніми даними кількість загиблих досягла 30 людей.

Серед тих, хто перебуває у стаціонарних відділеннях і отримує всю необхідну медичну допомогу, такоє є шестеро медичних працівників.

Також госпіталізовано чотирьох дітей. Окремо Кличко зазначив, що лікарям вдалося стабілізувати стан членів однієї родини: однорічного хлопчика, п'ятирічної дівчинки, їхніх батьків та бабусі. Усі вони перебувають під наглядом фахівців, медики фіксують позитивну динаміку лікування.

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Водночас у лікарні перебуває 10-річний хлопчик, про госпіталізацію якого стало відомо напередодні. Доля його батьків наразі невідома, їх вважають зниклими безвісти. Зараз поруч із хлопчиком у медичному закладі перебуває його дідусь.

Досі невідомою залишається і доля 15-річної дівчинки, яка також має статус зниклої безвісти. Пошуково-рятувальні роботи на місцях влучань не припиняються вже другу добу поспіль. Паралельно з цим на локаціях працюють судмедексперти, які проводять ідентифікацію фрагментів тіл загиблих.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що речник Повітряних сил Юрій Ігнат назвав атаку на Київ 2 липня безпрецедентною. Ворог застосував рекордну кількість балістичних ракет у кількості 28 одиниць, а також використав нові модифікації ударних безпілотників.

На тлі цих подій президент Володимир Зеленський, відвідавши постраждалі від удару райони столиці, повідомив про майбутній візит до України спецпредставників США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Глава держави зазначив, що вже вчора секретар РНБО Рустем Умєров мав перші контакти з американськими посадовцями. Візит представників США має їх собисто ознайомитиз наслідками російської агресії, щоб вони змогли поінформувати адміністрацію президента Дональда Трампа про реальну ситуацію в країні та необхідність подальшої підтримки.