Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Массированный обстрел Киевской области: Кличко и Ткаченко обновили данные

Массированный обстрел Киевской области: Кличко и Ткаченко обновили данные

Ua ru
17 сентября 2026 10:42
Последствия атаки на Киев и область 17 сентября: что известно
Женщина идёт по коридору школы в Киеве, пострадавшей от разрушений в результате атак РФ. Фото: REUTERS/Thomas Peter

С вчерашнего дня, в течение всей ночи и сегодня утром, 17 сентября, российские войска не прекращают массированные атаки на Киев и прилегающие населенные пункты. По последним данным, непосредственно в столице число людей, получивших ранения в результате обстрелов, достигло 18. Жителей призывают беречь себя и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на данные мэра Киева Виталия Кличко и главы КОВА Тимура Ткаченко.

Реклама

В Киеве уже 18 пострадавших от атаки России

В Подольском районе Киева зафиксировано повторное попадание вражеского БпЛА. Удар пришелся по административному зданию, в результате чего на объекте вспыхнул пожар.

null
Сообщение Виталия Кличко. Фото: скриншот

Между тем на территории Киевской области, несмотря на масштабные разрушения, обошлось без погибших и пострадавших. Всего в регионе повреждено 33 объекта. Больше всего от вражеского террора пострадали Броварской и Фастовский районы, где было зафиксировано 14 и 10 повреждений соответственно. Кроме того, под прицелом оказались Бучанский и Обуховский районы. Среди поврежденного имущества — частные жилые дома, транспортные средства, а также производственные и складские помещения.

Новини.LIVE сообщали, что ночной обстрел столицы баллистическими ракетами привел к сбоям в работе коммунальных служб. Ночью, 17 сентября, в Киеве зафиксировали падение давления в водопроводной сети.

Читайте также:

В целом в ночь на 17 сентября противник совершил масштабную атаку на территорию Украины, совместив ударные беспилотники и ракетное вооружение. Украинским подразделениям противовоздушной обороны удалось перехватить и уничтожить 131 вражескую воздушную цель.

Киев обстрелы война в Украине разрушения пострадавшие
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации