Последствия атаки на Киев и область 17 сентября: что известно

Женщина идёт по коридору школы в Киеве, пострадавшей от разрушений в результате атак РФ. Фото: REUTERS/Thomas Peter

С вчерашнего дня, в течение всей ночи и сегодня утром, 17 сентября, российские войска не прекращают массированные атаки на Киев и прилегающие населенные пункты. По последним данным, непосредственно в столице число людей, получивших ранения в результате обстрелов, достигло 18. Жителей призывают беречь себя и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на данные мэра Киева Виталия Кличко и главы КОВА Тимура Ткаченко.

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В Киеве уже 18 пострадавших от атаки России

В Подольском районе Киева зафиксировано повторное попадание вражеского БпЛА. Удар пришелся по административному зданию, в результате чего на объекте вспыхнул пожар.

Сообщение Виталия Кличко. Фото: скриншот

Между тем на территории Киевской области, несмотря на масштабные разрушения, обошлось без погибших и пострадавших. Всего в регионе повреждено 33 объекта. Больше всего от вражеского террора пострадали Броварской и Фастовский районы, где было зафиксировано 14 и 10 повреждений соответственно. Кроме того, под прицелом оказались Бучанский и Обуховский районы. Среди поврежденного имущества — частные жилые дома, транспортные средства, а также производственные и складские помещения.

Новини.LIVE сообщали, что ночной обстрел столицы баллистическими ракетами привел к сбоям в работе коммунальных служб. Ночью, 17 сентября, в Киеве зафиксировали падение давления в водопроводной сети.

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В целом в ночь на 17 сентября противник совершил масштабную атаку на территорию Украины, совместив ударные беспилотники и ракетное вооружение. Украинским подразделениям противовоздушной обороны удалось перехватить и уничтожить 131 вражескую воздушную цель.