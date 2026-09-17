Наслідки атаки на Київ та область 17 вересня: що відомо

Жінка йде по коридору школи в Києві, яка зазнала руйнувань через атаки РФ. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Від учорашнього дня, протягом усієї ночі та сьогоднішнього ранку, 17 вересня, російські війська не припиняють масованих атак на Київ та прилеглі населені пункти. За останніми даними, безпосередньо у столиці кількість людей, які отримали поранення внаслідок обстрілів, сягнула 18. Мешканців закликають берегти себе та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на дані від мера Києва Віталія Кличко та голови КОВА Тимура Ткаченко.

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У Києві вже 18 постраждалих від атаки Росії

У Подільському районі Києва зафіксовано повторне влучання ворожого БпЛА. Удар припав на адміністративну будівлю, через що на об'єкті спалахнула пожежа.

Повідомлення Віталія Кличка. Фото: скриншот

Тим часом на території Київської області, попри масштабні руйнування, минулося без загиблих та травмованих. Загалом у регіоні пошкоджено 33 об'єкти. Найбільше від ворожого терору постраждали Броварський та Фастівський райони, де було зафіксовано 14 та 10 пошкоджень відповідно. Крім того, під прицілом опинилися Бучанський та Обухівський райони. Серед понівеченого майна є приватні житлові будинки, транспортні засоби, а також виробничі й складські приміщення.

Новини.LIVE інформували, що нічний обстріл столиці балістичними ракетами призвів до комунальних збоїв. Вночі, 17 вересня, у Києві зафіксували падіння тиску у водопровідній мережі.

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Загалом у ніч проти 17 вересня противник здійснив масштабну атаку по території України, поєднавши ударні безпілотники та ракетне озброєння. Українським підрозділам протиповітряної оборони вдалося перехопити та знищити 131 ворожу повітряну ціль.