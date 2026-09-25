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Главная Киев McDonald's подтвердил поражение своего склада в Киевской области

McDonald's подтвердил поражение своего склада в Киевской области

Ua ru
25 сентября 2026 21:17
McDonald's подтвердил удар по складу: что с ресторанами
Склад, который использовала компания McDonald's. Фото: Reuters

В McDonald's официально подтвердили, что во время российской дроновой атаки на Киевскую область был поражен склад логистического партнера компании. При этом в сети заверили, что никто не пострадал, а рестораны продолжают работать в обычном режиме.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на заявление McDonald's в Украине.

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Склад McDonald's
Спасатели на складе для McDonald's. Фото: Reuters

McDonald's подтвердил информацию о поражении склада

В компании отреагировали на информацию о повреждении логистического объекта в результате российской атаки. В McDonald's подтвердили, что речь идет об одном из складов партнера сети в Киевской области.

"Можем подтвердить, что сегодня в результате российской дроновой атаки был поражен один из складов нашего логистического партнера в Киевской области. Самое главное, что никто не пострадал", — говорится в заявлении.

В компании не уточнили масштабы нанесенных ему повреждений, но опубликованные в СМИ фото свидетельствуют о том, что повреждения значительные.

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В McDonald's подчеркнули, что после атаки рестораны сети продолжают работать в обычном режиме. Сейчас компания оценивает, будет ли ситуация иметь последствия для ее операционных процессов.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что 14-летний мальчик, который погиб 25 сентября в результате российского удара по жилому дому в Киеве, был гражданином Израиля. Посольство Израиля в Киеве и Ситуационный центр израильского МИД поддерживают связь с семьей погибшего.

Также Новини.LIVE писал, что руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов после российских атак на гражданские объекты Киева призвал партнеров усилить украинскую ПВО. Он подчеркнул, что Украине нужны дополнительные системы противовоздушной обороны и оружие для противодействия российским беспилотникам.

McDonald's Киевская область обстрелы бизнес война в Украине
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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