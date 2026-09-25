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Головна Київ McDonald's підтвердив ураження свого складу на Київщині

McDonald's підтвердив ураження свого складу на Київщині

Ua ru
25 вересня 2026 21:17
McDonald's підтвердив удар по складу: що з ресторанами
Склад, який використовувала компанія McDonald's. Фото: Reuters

У McDonald's офіційно підтвердили, що під час російської дронової атаки на Київщину було уражено склад логістичного партнера компанії. При цьому у мережі запевнили, що ніхто не постраждав, а ресторани продовжують працювати у звичайному режимі.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на заяву McDonald's в Україні.

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Склад McDonald's
Рятувальники на складі для McDonald's. Фото: Reuters

McDonald's підтвердив інформацію про ураження складу

У компанії відреагували на інформацію про пошкодження логістичного об'єкта внаслідок російської атаки. У McDonald's підтвердили, що йдеться про один зі складів партнера мережі в Київській області.

"Можемо підтвердити, що сьогодні внаслідок російської дронової атаки було уражено один зі складів нашого логістичного партнера в Київській області. Найголовніше, що ніхто не постраждав", — йдеться у заяві.

У компанії не уточнили масштаби завданих йому пошкоджень, але опубліковані в ЗМІ фото свідчать про те, що пошкодження значні.

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У McDonald's наголосили, що після атаки ресторани мережі продовжують працювати у звичному режимі. Наразі компанія оцінює, чи матиме ситуація наслідки для її операційних процесів.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що 14-річний хлопець, який загинув 25 вересня внаслідок російського удару по житловому будинку в Києві, був громадянином Ізраїлю. Посольство Ізраїлю в Києві та Ситуаційний центр ізраїльського МЗС підтримують зв'язок із родиною загиблого.

Також Новини.LIVE писав, що керівник Офісу Президента Кирило Буданов після російських атак на цивільні об'єкти Києва закликав партнерів посилити українську ППО. Він наголосив, що Україні потрібні додаткові системи протиповітряної оборони та зброя для протидії російським безпілотникам.

McDonald's Київська область обстріли бізнес війна в Україні
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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