Атака на железнодорожный вокзал в Фастове — что будет со зданием дальше

Руины здания железнодорожного вокзала в Фастове. Фото: ГСЧС Украины

В Фастове приняли решение, что делать дальше с разрушенным зданием железнодорожного вокзала, который россияне повредили во время обстрела 6 декабря. Община города сможет присоединиться к обсуждению.

Об этом заявил мэр Фастова Михаил Нетяжук.

Железнодорожный вокзал в Фастове отстроят

Мэр города заявил, что в Фастове полностью разберут здание местного железнодорожного вокзала. На его месте возведут новый.

"По результатам заседания штаба ликвидации последствий вражеской атаки под председательством руководителя "Укрзализныци" Александра Перцовского принято решение о полном демонтаже поврежденной конструкции и строительстве нового вокзала в Фастове. Проект пройдет процедуру публичных обсуждений — к работе над ним обязательно будут привлечены жители общины", — отметил городской голова.

Пока будет продолжаться строительство, на перроне установят временную модульную конструкцию. Сейчас для пассажиров уже работает палатка, где можно согреться и подождать поезд.

