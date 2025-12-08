Видео
Главная Киев Мэр Фастова сказал, что делать дальше с железнодорожным вокзалом

Мэр Фастова сказал, что делать дальше с железнодорожным вокзалом

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 13:35
Атака на железнодорожный вокзал в Фастове — что будет со зданием дальше
Руины здания железнодорожного вокзала в Фастове. Фото: ГСЧС Украины

В Фастове приняли решение, что делать дальше с разрушенным зданием железнодорожного вокзала, который россияне повредили во время обстрела 6 декабря. Община города сможет присоединиться к обсуждению.

Об этом заявил мэр Фастова Михаил Нетяжук.

Читайте также:

Железнодорожный вокзал в Фастове отстроят

Мэр города заявил, что в Фастове полностью разберут здание местного железнодорожного вокзала. На его месте возведут новый.

"По результатам заседания штаба ликвидации последствий вражеской атаки под председательством руководителя "Укрзализныци" Александра Перцовского принято решение о полном демонтаже поврежденной конструкции и строительстве нового вокзала в Фастове. Проект пройдет процедуру публичных обсуждений — к работе над ним обязательно будут привлечены жители общины", — отметил городской голова.

Пока будет продолжаться строительство, на перроне установят временную модульную конструкцию. Сейчас для пассажиров уже работает палатка, где можно согреться и подождать поезд.

Напомним, тем временем в столицу вчера, 7 декабря, поездом привезли Вифлеемский огонь мира.

Также в Укрзализныце сделали заявление по борьбе со спекулянтами, которые массово скупают билеты и перепродают их.

Укрзализныця Киевская область обстрелы вокзалы железная дорога Фастов
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
