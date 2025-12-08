Відео
Мер Фастова сказав, що робитимуть далі із залізничним вокзалом

Мер Фастова сказав, що робитимуть далі із залізничним вокзалом

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 13:35
Атака на залізничний вокзал у Фастові — що буде з будівлею далі
Руїни будівлі залізничного вокзалу у Фастові. Фото: ДСНС України

У Фастові прийняли рішення, що робити далі із зруйнованою будівлею залізничного вокзалу, який росіяни пошкодили під час обстрілу 6 грудня. Громада міста зможе долучитися до обговорення.

Про це заявив мер Фастова Михайло Нетяжук. 

Залізничний вокзал у Фастові відбудують

Мер міста заявив, що у Фастові повністю розберуть будівлю місцевого залізничного вокзалу. На його місці зведуть новий. 

"За результатами засідання штабу ліквідації наслідків ворожої атаки під головуванням керівника "Укрзалізниці" Олександра Перцовського  ухвалено рішення про повний демонтаж пошкодженої конструкції та будівництво нового вокзалу у Фастові. Проєкт пройде процедуру публічних обговорень —  до роботи над ним обов’язково будуть долучені мешканці громади", — зазначив міський голова.

Поки триватиме будівництво, на пероні встановлять тимчасову модульну конструкцію. Зараз для пасажирів уже працює намет, де можна зігрітися та зачекати на поїзд.

Нагадаємо, тим часом у столицю вчора, 7 грудня, поїздом привезли Вифлеємський вогонь миру

Також в Укрзалізниці зробили заяву щодо боротьби зі спекулянтами, які масово скуповують квитки та перепродають їх.

Укрзалізниця Київська область обстріли вокзали залізниця Фастів
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
